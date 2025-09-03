International

Xi Jinping anunță triumfalist: China e de neoprit. Putin și Kim Jong un i-au stat alături

Xi Jinping anunță triumfalist: China e de neoprit. Putin și Kim Jong un i-au stat alăturiXi Jinping și Vladimir Putin. Sursa Foto: Kremlin.ru
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Liderul comunist al Chinei, Xi Jinping, a declarat, miercuri, că țara sa este de neoprit. El a ținut un discurs înainte de o uriaşă defilare militară ce a fost organizată în capitala țării, conform Agerpres. Și care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La acest grandios eveniment au mai participat liderii Rusiei şi cel al Coreei de Nord, Vladimir Putin şi Kim Jong un.

Xi Jinping, vorbe mari despre viitorul țării sale

„Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a afirmat președintele Chinei.

Vladimir Putin

Sursă foto; Pressident of Russia kremlin.ru

La Beijing, acolo unde s-a întâlnit cu Xi Jinping, Vladimir Putin a respins acuzațiile care vizează Kremlinul. Despre care se bănuiește că ar plănui un atac asupra Europei. Președintele Rusiei a afirmat că aceste scenarii sunt nefondate și alarmiste. De asemenea, el a spus că țara sa „nu s-a opus” aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă statutul NATO rămâne „inacceptabil” pentru Kremlin. Declarațiile au fost făcute alături de premierul slovac Robert Fico.

Război fără sfârșit în Ucraina

Pe frontul din Ucraina, rușii au lansat un atac rar în plină zi asupra Kievului, după valurile de lovituri masive din ultimele zile asupra infrastructurii ucrainene. Autoritățile ucrainene au raportat victime și pagube considerabile, în timp ce Occidentul discută noi pachete de sancțiuni.

De ce apare Adrian Năstase în poză cu Xi și Putin? Explicația scandalului politic al momentului. EXCLUSIV
De ce apare Adrian Năstase în poză cu Xi și Putin? Explicația scandalului politic al momentului. EXCLUSIV
Cum eviți problemele dacă nu mai poți plăti ratele la bancă
Cum eviți problemele dacă nu mai poți plăti ratele la bancă

Trump acuză o conspirație

În acest timp, preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, conspiră cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un.

„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare. Vă rog să le transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump pe reţeaua Truth Social.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:15 - Accident grav în Botoșani. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
10:08 - Rusia, lăsată de Ucraina fără infrastructura petrolieră: cozi la benzinării
10:00 - De ce apare Adrian Năstase în poză cu Xi și Putin? Explicația scandalului politic al momentului. EXCLUSIV
09:54 - Incendiu violent în Galați. Flăcările au mistuit barăcile unui fost șantier
09:44 - Un copil a murit electrocutat de un proiector din centrul orașului Vaslui
09:31 - Cum eviți problemele dacă nu mai poți plăti ratele la bancă

Proiecte speciale