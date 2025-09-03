International Xi Jinping anunță triumfalist: China e de neoprit. Putin și Kim Jong un i-au stat alături







Liderul comunist al Chinei, Xi Jinping, a declarat, miercuri, că țara sa este de neoprit. El a ținut un discurs înainte de o uriaşă defilare militară ce a fost organizată în capitala țării, conform Agerpres. Și care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La acest grandios eveniment au mai participat liderii Rusiei şi cel al Coreei de Nord, Vladimir Putin şi Kim Jong un.

„Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a afirmat președintele Chinei.

La Beijing, acolo unde s-a întâlnit cu Xi Jinping, Vladimir Putin a respins acuzațiile care vizează Kremlinul. Despre care se bănuiește că ar plănui un atac asupra Europei. Președintele Rusiei a afirmat că aceste scenarii sunt nefondate și alarmiste. De asemenea, el a spus că țara sa „nu s-a opus” aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă statutul NATO rămâne „inacceptabil” pentru Kremlin. Declarațiile au fost făcute alături de premierul slovac Robert Fico.

Pe frontul din Ucraina, rușii au lansat un atac rar în plină zi asupra Kievului, după valurile de lovituri masive din ultimele zile asupra infrastructurii ucrainene. Autoritățile ucrainene au raportat victime și pagube considerabile, în timp ce Occidentul discută noi pachete de sancțiuni.

În acest timp, preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, conspiră cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un.

„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare. Vă rog să le transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump pe reţeaua Truth Social.