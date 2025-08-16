International Xi Jinping și mesajul despre către Washinton și Kremlin. Apărarea independenței, cheia cooperării







Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat marți, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Brazilia pentru a deveni un exemplu de unitate și independență în rândul țărilor din Sudul Global.

Xi a subliniat că relațiile dintre China și Brazilia se află „în cel mai bun moment din istorie”, odată cu consolidarea unei comunități cu un viitor comun și alinierea strategiilor de dezvoltare ale celor două economii emergente. El a subliniat disponibilitatea Chinei de a colabora strâns cu Brazilia pentru a valorifica oportunitățile actuale, a intensifica coordonarea și a genera rezultate de cooperare reciproc avantajoase.

Președintele chinez a reafirmat sprijinul Beijingului pentru poporul brazilian „în apărarea suveranității naționale” și a încurajat Brazilia să-și protejeze drepturile și interesele legitime. Totodată, Xi a făcut apel la unitatea statelor în lupta împotriva unilateralismului și protecționismului, tendințe care afectează ordinea internațională.

Declarațiile președintelui Chinei, Xi Jinping, în cadrul convorbirii cu Luiz Inácio Lula da Silva, au atras atenția mai ales printr-un detaliu: insistența liderului chinez pe apărarea independenței și suveranității Braziliei. La prima vedere, poate părea un simplu compliment diplomatic. În realitate, mesajul este mult mai profund și se înscrie într-o strategie geopolitică atent calibrată.

Brazilia, cea mai mare economie din America Latină, este un aliat tradițional al Statelor Unite ale Americii, dar în același timp, un partener strategic pentru China în comerț și resurse. Prin evocarea „independenței”, Beijingul sugerează că relațiile externe ale Braziliei ar trebui să rămână autonome și să nu fie dictate de Casa Albă.

În al doilea rând, Xi se adresează întregului Sud Global. În ultimii ani, China și-a consolidat imaginea de lider al țărilor emergente, opunându-se „unilateralismului și protecționismului occidental”. Prin declarațiile sale, Xi întărește narațiunea potrivit căreia statele din Africa, Asia și America Latină trebuie să-și apere interesele și să nu devină „sateliți” ai Occidentului.

Această retorică contrastează puternic cu abordarea Rusiei, care vorbește despre „suveranitate”, dar promovează, în fapt, o „suveranitate limitată” pentru vecinii săi, așa cum se vede în cazul Ucrainei sau Republicii Moldova. Spre deosebire de Moscova, Beijingul își propune să atragă partenerii prin cooperare economică și prin promisiunea respectului reciproc.

În fine, Xi vizează și agenda globală de mediu și dezvoltare: conferința ONU privind schimbările climatice de la Belém, organizată de Brazilia, și rolul BRICS în Ucraina. Invocarea „independenței” este, în acest caz, un instrument pentru a consolida legitimitatea Braziliei ca voce a Sudului Global.

Astfel, mesajul lui Xi Jinping nu este doar despre Brazilia. Este despre o ordine mondială alternativă, în care țările emergente ar trebui să își decidă singure viitorul, sub privirea atentă – și conducerea discretă – a Beijingului, scrie presa chineză