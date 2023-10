Xi Jingping, președintele Chinei, se întâlnește cu Vladimir Putin pe „Drumul Mătăsii”

Xi Jingping se pregătește de un eveniment grandios. Săptămâna aceasta, China începe să găzduiască un forum dedicat inițiativei sale emblematice Belt and Road Initiative (BRI), la care vor participa reprezentanți din 130 de țări. Cu toate acestea, conflictul dintre Israel și Gaza și criza continuă din Ucraina sunt așteptate să eclipseze evenimentul. Printre participanții de marcă se numără președintele rus Vladimir Putin. Acesta are prima sa apariție într-un forum mondial de când invazia Rusiei în Ucraina a dus la izolarea internațională. Dar mai ales la emiterea unui mandat de arestare ICC împotriva lui. Un mandat pe care agenții lui Putin, la comanda Kremlinului încearcă să-l minimalizeze.

Lansată în 2013 ca un proiect ce viza refacerea vechiului Drum al Mătăsii, fără foarte multe detalii adiacente, Inițiativa Belt and Road s-a transformat în principala politică externă a Chinei. Aproape nicio vizită externă a unui important oficial chinez nu are loc fără o discuție sau un acord legat de BRI. Inițiativa Belt and Road a devenit astfel nu doar un nou proiect chinez, ci o politică de soft power prin care China își promovează interesele pe plan extern, scrie RISAP.

Inițiativa Belt and Road a fost descrisă inițial ca un proiect de infrastructură de interconectare a Chinei de Europa, via Eurasia și Africa, prin intermediul a două coridoare economice, unul terestru, denumit Silk Road Economic Belt și unul maritim denumit The 21st Century Maritime Silk Road.