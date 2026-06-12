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Trafic restricționat pe A10 după un accident. Ploaia reduce vizibilitatea pe mai multe șosele din țară

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Trafic restricționat pe A10 după un accident. Ploaia reduce vizibilitatea pe mai multe șosele din țarăaglomerație. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Traficul este restricționat vineri dimineață pe Autostrada A10, pe sensul de mers Turda – Sebeș, după un accident produs în județul Cluj, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

În același timp, ploile care afectează mai multe regiuni ale țării îngreunează circulația rutieră, vizibilitatea fiind redusă pe numeroase artere.

Potrivit Infotrafic, restricțiile de circulație au fost impuse în zona localității Bogata, la kilometrul 66 al Autostrăzii A10.

Autoritățile atrag atenția că vremea nefavorabilă poate crește riscul producerii de accidente și le recomandă șoferilor să circule cu prudență.

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Accident între două ansambluri auto pe A10

Conform informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, accidentul s-a produs pe sensul Turda – Sebeș, în apropierea localității Bogata din județul Cluj.

În incident au fost implicate două ansambluri auto, iar circulația a fost restricționată pe a doua bandă de mers. Traficul se desfășoară dirijat pe prima bandă până la finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.

Autoritățile au precizat că nu au existat victime în urma coliziunii. Reluarea circulației în condiții normale era estimată după ora 08:00.

Ploi torențiale și vizibilitate redusă pe mai multe drumuri

Pe lângă restricțiile generate de accidentul de pe A10, Centrul Infotrafic semnalează că pe numeroase drumuri din țară se circulă în condiții de ploaie, iar în unele zone precipitațiile sunt torențiale.

Poliția Rutieră

Poliția Rutieră. Sursă foto: Facebook

Din cauza cantităților importante de apă de pe carosabil și a stropilor ridicați de vehicule, vizibilitatea este redusă, ceea ce poate îngreuna manevrele efectuate de șoferi și poate crește riscul producerii unor incidente rutiere.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să evite manevrele riscante.

„Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare.

În situația în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers”, au transmis polițiștii rutieri.

De asemenea, autoritățile recomandă șoferilor să se asigure corespunzător înainte de schimbarea direcției de mers și să adopte o conduită preventivă pe tot parcursul deplasării.

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