Circulația se desfășoară cu dificultate luni după-amiază pe DN 68A și la ieșirea de pe autostrada A1, pe sensul Deva–Holdea, în județul Timiș, din cauza lucrărilor aflate în desfășurare. Centrul Infotrafic a anunțat formarea unor coloane de autovehicule și le recomandă conducătorilor auto să utilizeze variante alternative de deplasare.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este îngreunat în zona localității Coșava, județul Timiș, unde se desfășoară lucrări care impun restricții de circulație.

Potrivit autorităților, măsurile sunt valabile până la data de 15 iunie și afectează atât traficul de pe DN 68A, cât și circulația de la ieșirea de pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva – Holdea.

În zonă s-au format coloane de autovehicule, pe fondul valorilor ridicate de trafic înregistrate pe acest sector de drum.

Pentru evitarea zonelor aglomerate, polițiștii rutieri recomandă utilizarea unor trasee alternative.

În direcția Nădlac – Sibiu, șoferii pot circula pe ruta A1 nod Balinț – A6 Lugoj – DN 6 Lugoj – DN 6 Caransebeș – DN 68 Hațeg – DN 66 Simeria – A1 Simeria.

O altă variantă este A1 Nădlac – Arad – A11 – DN 7 Arad – Ilia – A1.

Pentru deplasarea dinspre Sibiu către Nădlac, conducătorii auto pot utiliza traseul A1 Ilia – DN 7 – Arad – A11 – A1 – Nădlac.

Polițiștii le recomandă șoferilor să verifice condițiile de trafic înainte de plecare și să ia în calcul întârzieri în zona afectată de lucrări.

De asemenea, autoritățile îi sfătuiesc să nu depășească coloanele de autovehicule formate pe sectoarele aglomerate și să nu efectueze manevre de întoarcere în locurile unde acestea sunt interzise.

Datele celui mai recent studiu privind siguranța rutieră arată că percepția șoferilor români asupra traficului s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. Aproape 66% dintre conducătorii auto spun că se simt în siguranță la volan, față de doar 47% în 2008. În același timp, 74% dintre respondenți afirmă că respectă regulile de circulație în primul rând din motive de siguranță.

Cercetarea evidențiază însă și o serie de contradicții între percepție și comportamentul din trafic. Deși majoritatea șoferilor consideră gravă depășirea limitei legale de viteză, 63% recunosc că îi avertizează pe ceilalți participanți la trafic despre prezența echipajelor de poliție, fie prin aplicații dedicate, fie prin semnale luminoase și sonore.

Românii susțin în proporție covârșitoare măsurile menite să crească siguranța rutieră. Astfel, 94% dintre respondenți sunt de acord cu instalarea camerelor fixe de monitorizare a traficului, iar peste 80% consideră că legea ar trebui aplicată mai ferm. Cu toate acestea, studiul arată că numeroși șoferi continuă să adopte comportamente riscante, precum depășirea vitezei legale, utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free sau accesarea rețelelor sociale în timpul condusului.

Rezultatele mai arată că traficul este perceput drept tot mai aglomerat, iar comportamentul participanților la trafic este considerat mai agresiv decât în urmă cu patru ani. În aceste condiții, mulți șoferi admit că depășesc limita de viteză atunci când drumul este liber, pentru a ține pasul cu traficul sau pentru a ajunge mai repede la destinație. Toate aceste concluzii apar într-un context în care România continuă să înregistreze anual peste 1.000 de decese pe șosele, iar pietonii rămân principala cauză a accidentelor grave.