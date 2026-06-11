Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, în Parlamentul de la Berlin, că Uniunea Europeană trebuie să își apere economia de practicile comerciale considerate neloiale, semnalând o deschidere mai mare față de propunerile Comisiei Europene privind înăsprirea politicii comerciale față de China, potrivit publicației Politico.

Declarațiile au fost făcute înaintea summitului european de săptămâna viitoare, unde liderii UE vor analiza răspunsul blocului comunitar la supracapacitatea industrială a Chinei și la exporturile susținute prin subvenții de stat. Tema a devenit una centrală pentru mai multe state europene, care avertizează că presiunea produselor chineze afectează competitivitatea industriei europene.

În discursul susținut în Bundestag, Merz a afirmat că Europa continuă să beneficieze de comerțul global deschis, însă nu poate ignora situațiile în care regulile concurenței nu sunt respectate.

„Europa beneficiază mai mult decât orice alt continent din lume de comerțul global deschis și echitabil. Acest lucru rămâne valabil. Dar este la fel de adevărat că, acolo unde alții nu respectă regulile comune, nu putem și nu vom rămâne pasivi. Ne protejăm interesele și economia împotriva practicilor comerciale care denaturează concurența”, a declarat cancelarul german.

Poziția sa reflectă schimbarea de atitudine a Berlinului față de relația economică cu Beijingul, pe fondul dificultăților cu care se confruntă industria germană.

Germania a fost mult timp una dintre puținele economii europene care înregistrau excedente comerciale în relația cu China. Situația s-a schimbat însă după pandemia de COVID-19.

Potrivit datelor prezentate în dezbaterea politică de la Berlin, deficitul comercial al Germaniei în relația cu China a ajuns la aproximativ 90 de miliarde de euro în 2025. În același timp, o parte a industriei germane consideră că importurile chineze contribuie la dificultățile sectorului manufacturier, unde se înregistrează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pierdute în fiecare lună.

Pe fondul încetinirii economice și al scăderii competitivității unor ramuri industriale, tot mai multe voci din mediul de afaceri german solicită măsuri europene mai ferme.

Friedrich Merz a anunțat că liderii europeni vor discuta extinderea instrumentelor de care dispune Uniunea Europeană pentru protejarea pieței unice.

„La Consiliul European vom discuta cum putem extinde setul nostru de instrumente în cadrul Uniunii Europene. Dorim să folosim atractivitatea pieței unice pentru a impune reguli privind concurența echitabilă și transparentă”, a spus cancelarul.

Printre măsurile analizate de Comisia Europeană se află un mecanism destinat combaterii supracapacității industriale generate de subvențiile acordate de state.

Autoritățile europene iau în calcul și alte măsuri comerciale împotriva importurilor considerate dăunătoare pentru industria locală.

În paralel, președintele Franței, Emmanuel Macron, urma să participe joi la o videoconferință cu liderii G7 și reprezentanți ai Chinei pentru a discuta problema dezechilibrelor macroeconomice globale.

Subiectul vizează în principal excedentele comerciale importante ale Chinei în relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite, o temă care generează tensiuni tot mai mari între marile blocuri economice.

Pe agenda summitului european de la Bruxelles se află și viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Germania, alături de alte state care promovează o disciplină fiscală strictă, susține reducerea dimensiunii actualului proiect bugetar estimat la 1.800 de miliarde de euro.

Merz a declarat că propunerile aflate în prezent în discuție necesită modificări substanțiale și a subliniat că instituțiile europene trebuie să manifeste aceeași prudență bugetară pe care o solicită statelor membre.