Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit luni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un la Phenian, în cadrul unei vizite de stat desfășurate pe parcursul a două zile. Liderul chinez a anunțat o serie de propuneri pentru consolidarea relațiilor bilaterale, inclusiv intensificarea schimburilor diplomatice și militare, extinderea cooperării economice și coordonarea strategică între cele două state.

În cadrul întâlnirii cu Kim Jong-un, președintele chinez a transmis că Beijingul își menține sprijinul pentru relația tradițională cu Coreea de Nord și pentru conducerea actuală de la Phenian.

„Partidul şi guvernul Chinei nu-şi vor schimba poziţia fermă de a acorda o mare importanţă prieteniei tradiţionale cu Coreea de Nord, sprijinului ferm acordat conducerii lui Kim Jong-un în cauza socialistă nord-coreeană, nici hotărârii ferme de a apăra interesele comune ale ambelor părţi şi un mediu strategic favorabil”, a declarat Xi, potrivit agenţiei de presă chineze.

Liderul de la Beijing a prezentat patru direcții principale pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două țări. Prima dintre acestea vizează menținerea contactelor la nivel înalt și consolidarea încrederii politice, inclusiv prin extinderea schimburilor în domeniile diplomației, aplicării legii și afacerilor militare, precum și prin întărirea legăturilor dintre partidele aflate la putere.

Potrivit informațiilor prezentate de agenția Xinhua, liderul chinez a făcut apel la intensificarea cooperării în comerț, agricultură, construcții, cercetare, tehnologie, sănătate și asistență medicală.

Totodată, acesta a încurajat valorificarea redeschiderii complete a punctelor de frontieră dintre cele două state și reluarea curselor aeriene civile și a trenurilor internaționale de pasageri.

Un alt punct al mesajului transmis de Xi a fost coordonarea strategică între cele două țări, în baza principiului „echității și justiției”, concept pe care Beijingul îl promovează în cadrul politicii sale externe privind reforma guvernanței internaționale.

La rândul său,Kim Jong-un a apreciat decizia lui Xi Jinping de a efectua vizita la Phenian și a afirmat că aceasta demonstrează importanța acordată relației dintre cele două state. Potrivit Xinhua, liderul nord-coreean a considerat că deplasarea oficialului chinez reprezintă un „imens impuls” pentru Coreea de Nord.

Kim a amintit și de întâlnirea avută cu Xi la Beijing, în septembrie 2025, afirmând că relațiile dintre cele două țări au înregistrat progrese importante în perioada scursă de atunci și au generat beneficii pentru populația ambelor state.

Relatarea agenției Xinhua privind întrevederea dintre cei doi lideri nu conține referiri la programul nuclear nord-coreean.

Absența subiectului este remarcată în contextul în care Casa Albă a transmis după recentul summit dintre Xi Jinping și președintele american Donald Trump că cei doi lideri împărtășesc obiectivul denuclearizării Coreei de Nord.

Întâlnirea de la Phenian a avut loc în cadrul primei vizite efectuate de Xi Jinping în Coreea de Nord după șapte ani. Vizita este interpretată de observatori drept un demers prin care Beijingul încearcă să își reafirme influența asupra regimului nord-coreean.

Relațiile dintre cele două state au rămas apropiate la nivel oficial, însă au traversat și perioade de tensiune în ultimul deceniu, pe fondul testelor nucleare efectuate de Phenian, al dezvoltării relațiilor Chinei cu Coreea de Sud și al apropierii dintre Coreea de Nord și Rusia.