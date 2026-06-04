Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat că țara sa a finalizat un program destinat creșterii semnificative a capacităților nucleare, potrivit informațiilor publicate de agenția sud-coreeană Yonhap.

Anunțul a fost făcut miercuri, în timpul unei vizite efectuate de Kim Jong-un la o nouă instalație de producție a materialelor nucleare.

Declarația este importantă într-un context regional marcat de tensiuni persistente în Peninsula Coreeană și de preocupările comunității internaționale privind dezvoltarea programului nuclear nord-coreean.

Potrivit Agenției Centrale Coreene de Presă (KCNA), liderul de la Phenian a inspectat o nouă facilitate destinată producerii materialelor necesare dezvoltării armelor nucleare.

În cadrul vizitei, Kim Jong-un a afirmat că programul strategic al țării pentru consolidarea forțelor nucleare a fost finalizat. Agenția Yonhap, care a relatat informația pe baza comunicatelor oficiale nord-coreene, a precizat că Phenianul intenționează să își extindă puterea nucleară într-un ritm descris drept „exponențial”.

Declarația survine într-o perioadă în care Coreea de Nord continuă să investească în dezvoltarea tehnologiilor militare avansate, inclusiv în domeniul rachetelor balistice și al armamentului nuclear.

Autoritățile nord-coreene consideră arsenalul nuclear drept principalul element de descurajare militară împotriva amenințărilor externe. În ultimii ani, regimul condus de Kim Jong-un a accelerat testarea de rachete și dezvoltarea infrastructurii asociate programului nuclear.

Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au exprimat în repetate rânduri îngrijorări privind extinderea capacităților nucleare ale Phenianului, în timp ce Consiliul de Securitate al ONU menține sancțiuni internaționale împotriva regimului nord-coreean.

Experții consideră că orice creștere a producției de materiale nucleare poate contribui la extinderea stocului de focoase de care dispune Coreea de Nord și poate influența echilibrul de securitate din regiunea Asia-Pacific.

Deocamdată, autoritățile nord-coreene nu au oferit detalii suplimentare privind dimensiunea exactă a programului finalizat sau nivelul de creștere planificat pentru arsenalul nuclear.

Anunțul este însă urmărit cu atenție de statele vecine și de aliații occidentali, în condițiile în care dosarul nuclear nord-coreean rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte de securitate internațională.