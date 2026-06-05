Președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua o vizită oficială în Coreea de Nord în perioada 8-9 iunie, prima sa deplasare în această țară după aproape șapte ani, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Anunțul a fost făcut vineri, în contextul în care Beijingul încearcă să își consolideze influența asupra aliatului său tradițional, într-un moment marcat de schimbări geopolitice importante în regiune.

Vizita are loc la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un și vine după o perioadă în care relațiile dintre Phenian și Moscova s-au apropiat semnificativ, pe fondul războiului din Ucraina.

Deplasarea lui Xi este urmărită atent de comunitatea internațională, deoarece poate oferi indicii despre viitorul relațiilor dintre China, Coreea de Nord și Rusia.

Anunțul vizitei survine la scurt timp după ce Xi Jinping a găzduit la Beijing întâlniri separate cu președintele american Donald Trump și cu președintele rus Vladimir Putin. În paralel, Trump a declarat recent că ar fi dispus să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un, după cele trei summituri organizate în timpul primului său mandat.

Potrivit analiștilor, deplasarea liderului chinez transmite un mesaj clar privind influența Beijingului asupra Coreei de Nord. John Delury, cercetător senior al Asia Society, a declarat că semnalul transmis de China este că rămâne principalul actor extern atunci când vine vorba despre Phenian.

„Mesajul implicit din partea Chinei este că noi suntem în continuare principalul actor în ceea ce privește Coreea de Nord”, a explicat Delury.

Expertul consideră că unul dintre destinatarii acestui mesaj este Rusia, care și-a întărit relațiile cu regimul nord-coreean în ultimii ani.

Schimburile dintre cele două țări au fost puternic afectate de pandemia de COVID-19. Frontierele nord-coreene au rămas practic închise timp de mai mulți ani, iar contactele diplomatice și economice au fost limitate.

În martie, serviciile feroviare de pasageri dintre Beijing și Phenian au fost reluate după o suspendare de șase ani. Ulterior, compania Air China a reluat și zborurile între capitalele celor două state.

Cu toate acestea, accesul rămâne restricționat. Călătoriile sunt permise în principal unor oameni de afaceri și studenți implicați în programe de schimb, în timp ce turiștii chinezi nu au primit încă undă verde pentru a vizita Coreea de Nord.

Vizita la Phenian va reprezenta prima călătorie externă a lui Xi Jinping în 2026. Liderul chinez, în vârstă de 72 de ani, și-a redus semnificativ deplasările internaționale în ultimii ani.

Ultima sa vizită în străinătate a avut loc în octombrie anul trecut, când s-a deplasat în Coreea de Sud. Analiștii observă că Beijingul încearcă să mențină un echilibru diplomatic între cele două state de pe Peninsula Coreeană.

De la preluarea conducerii Chinei în 2012, Xi Jinping a vizitat Coreea de Nord o singură dată, în 2019. În schimb, a efectuat două vizite oficiale în Coreea de Sud.

El mai fusese la Phenian și în 2008, pe când ocupa funcția de vicepreședinte al Chinei, iar la conducerea Coreei de Nord se afla Kim Jong Il, tatăl actualului lider.

În această săptămână, presa de stat nord-coreeană a relatat despre o vizită efectuată de Kim Jong Un la o fabrică nouă de producție a materialelor nucleare. Cu acel prilej, liderul nord-coreean a cerut o extindere „exponențială” a arsenalului atomic al țării.

Mai mulți experți consideră că momentul ales pentru această demonstrație nu este întâmplător și ar putea avea legătură cu întâlnirea programată cu Xi Jinping.

Înaintea unei vizite efectuate la Beijing în septembrie anul trecut, Kim Jong Un inspectase, de asemenea, planurile pentru o nouă rachetă balistică intercontinentală, denumită Hwasong-20, un gest interpretat atunci ca un semnal strategic adresat partenerilor și rivalilor internaționali.