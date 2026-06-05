Liderii Uniunii Europene și ai statelor din Balcanii de Vest se reunesc vineri, 5 iunie, la Tivat, în Muntenegru, într-un summit considerat unul dintre cele mai importante pentru viitorul procesului de extindere a UE, potrivit Politico.

La reuniune participă președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz cât și președintele României, Nicușor Dan.

Evenimentul are loc într-un moment în care Bruxellesul încearcă să accelereze integrarea statelor candidate din Balcanii de Vest, pe fondul competiției geopolitice cu Rusia și China și al dezbaterilor privind viitoarele extinderi ale Uniunii Europene.

Potrivit Politico și altor surse europene, Franța și Germania susțin intensificarea procesului de extindere, iar Muntenegru este considerată țara cea mai avansată dintre candidații din Balcanii de Vest.

Autoritățile de la Podgorica și-au propus aderarea la Uniunea Europeană până în 2028.

Muntenegru a deschis toate capitolele de negociere cu UE și a închis provizoriu o parte importantă dintre acestea. Oficialii europeni consideră însă că mai sunt necesare reforme în domenii precum statul de drept, independența justiției și combaterea corupției.

Înaintea summitului, Emmanuel Macron a declarat că Muntenegru poate conta pe sprijinul Franței în etapa finală a negocierilor de aderare.

Potrivit informațiilor apărute înaintea reuniunii, Franța și Germania susțin un model prin care statele candidate să fie integrate treptat în structurile europene, inclusiv prin acces mai mare la piața unică și la anumite instituții europene, înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline.

Susținătorii acestei abordări consideră că procesul ar putea oferi beneficii concrete țărilor candidate și ar putea accelera reformele necesare pentru aderare. În același timp, Bruxellesul încearcă să ofere Balcanilor de Vest perspective mai clare de integrare europeană.

Potrivit Evenimentul Zilei (EVZ), președintele României, Nicușor Dan, participă la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest organizat la Tivat.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea are ca temă principală „Prosperitatea și stabilitatea comune ale Uniunii Europene și ale Balcanilor de Vest”.

EVZ a informat că evenimentul este coprezidat de președintele Consiliului European, António Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

La summit participă, de asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Pentru România, reuniunea are o importanță strategică deoarece stabilitatea și integrarea europeană a Balcanilor de Vest sunt considerate obiective esențiale pentru securitatea și dezvoltarea regiunii.

Summitul de la Tivat este văzut de oficialii europeni drept un test important pentru viitorul politicii de extindere a Uniunii Europene.

În contextul războiului din Ucraina și al competiției geopolitice din regiune, liderii europeni încearcă să transmită un semnal clar că perspectiva aderării rămâne deschisă pentru statele care îndeplinesc criteriile necesare.

Muntenegru și Albania sunt considerate în prezent cele mai avansate candidate dintre statele din Balcanii de Vest, în timp ce alte țări din regiune continuă să se confrunte cu obstacole politice și instituționale în procesul de aderare.