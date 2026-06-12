În multe locuințe, electrocasnicele rămân conectate permanent la priză chiar și atunci când nu sunt folosite, fără ca utilizatorii să își dea seama că acest obicei poate duce atât la un consum mare de energie, cât și la anumite riscuri pe termen lung. Specialiștii spun că numeroase aparate continuă să folosească energie electrică chiar și atunci când sunt oprite, un fenomen cunoscut sub numele de consum în standby sau „mod fantomă”, iar în timp această utilizare aparent nesemnificativă poate ajunge să reprezinte o parte importantă din factura lunară la electricitate.

În bucătărie, prăjitorul de pâine se numără printre aparatele care ar trebui scoase din priză după utilizare, deoarece elementele de încălzire pot deveni problematice în cazul unor defecte sau suprasarcini electrice, motiv pentru care este indicat să fie deconectat imediat după folosire.

Același lucru este valabil și pentru aparatul de cafea, fie espressor sau cafetieră clasică, care este adesea lăsat conectat mult timp la priză, continuând să consume energie și putând fi expus, în anumite situații, la defecțiuni dacă nu este întreținut corespunzător.

Tot în zona electrocasnicelor moderne, friteuza cu aer cald a devenit extrem de populară, însă și aceasta poate consuma energie în modul stand-by, în special modelele mai noi care au afișaje digitale sau funcții electronice active permanent

Dincolo de bucătărie, televizorul este un alt exemplu frecvent, deoarece chiar și atunci când este stins din telecomandă rămâne în stand-by și continuă să consume energie pentru diverse funcții interne, iar același lucru este valabil și pentru consolele de jocuri sau sistemele audio.

Un alt aparat adesea ignorat este routerul Wi-Fi, care funcționează non-stop în majoritatea locuințelor, însă poate fi oprit în perioadele în care nu este necesar, mai ales atunci când lipsești de acasă pentru mai mult timp, contribuind astfel la reducerea consumului total. De asemenea, încărcătoarele de telefon lăsate permanent în priză, chiar și atunci când nu sunt conectate la dispozitive, continuă să consume o cantitate mică de energie, care se adună în timp dacă obiceiul este frecvent.

Pe lângă impactul asupra facturii la energie, aparatele rămase conectate la priză pot reprezenta un pericol în timpul furtunilor. Deconectarea lor ajută la protejarea locuinței, reducând riscul ca variațiile de tensiune să provoace defecte sau avarii.