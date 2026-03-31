Schema de sprijin pentru facturile la curent se menține și după 31 martie. Condiții de acordare și reguli pentru cei care l-au primit până acum

Contor. Sursa foto: Arhiva EVZ
Schema de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică destinată consumatorilor vulnerabili va continua și după 31 martie, autoritățile prelungind mecanismul în forma actuală până la finalul anului. Măsura permite acordarea unui ajutor lunar de 50 de lei persoanelor cu venituri reduse, în anumite condiții stabilite prin legislația în vigoare, potrivit măsurilor aplicate de Ministerul Energiei.

Românii vulnerabili pot beneficia de tichete pentru plata facturilor la energie

Decizia survine după ce modificările legislative menite să simplifice accesul la sprijin și să reducă birocrația nu au fost adoptate. Astfel, plafonul de venit, procedura de depunere a cererilor și modul de acordare a ajutorului rămân neschimbate după 1 aprilie, în baza Ordonanței de Urgență nr. 35/2025 privind sprijinul acordat consumatorilor casnici aflați în sărăcie energetică.

Sprijinul se acordă la cerere persoanelor singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei și familiilor în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. Tichetele de 50 de lei pot fi folosite exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

Factura energie electrică. Sursă foto: Captură video

Cererile pentru acordarea voucherelor au început să fie depuse din 20 august, odată cu lansarea aplicației informatice EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Solicitanții pot transmite cererile online, prin oficiile poștale sau prin primării. Până în prezent, românii au depus peste 1 milion de cereri pentru ajutorul la energie electrică, dintre care aproximativ 729.000 au fost verificate și aprobate. Numărul beneficiarilor variază lunar, în funcție de schimbările veniturilor declarate.

Cele mai multe cereri eligibile au fost înregistrate în februarie, 772.146, iar cele mai puține în iulie, 670.809. De la lansarea programului, au fost depuse 5,79 milioane de solicitări, dintre care 5,39 milioane au fost considerate eligibile.

Persoanele care îndeplinesc criteriile au fost îndemnate să solicite sprijinul, inclusiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), instituția care se ocupă de efectuarea plăților.

Ajutorul pentru plata facturilor la energie ar putea fi acordate direct pe factură

În paralel, Guvernul a analizat un mecanism prin care ajutorul să fie acordat direct pe factură, fără depunerea cererilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că se lucrează la un mecanism de „cross-check” pentru persoanele cu venituri sub 2.000 de lei, astfel încât cei 50 de lei să fie deduși direct din factură, fără drumuri la ghișeu sau cereri.

Această soluție ar putea fi implementată după expirarea actualei scheme, protejând aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum și circa 3,5 milioane de persoane.

„Imediat ce se termină actuala schema în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Până acum, noul mecanism nu a fost pus în aplicare, iar schema de sprijin continuă în forma actuală. Deși inițial se estimau 2,1 milioane de gospodării eligibile, în realitate aproximativ 700.000 de persoane beneficiază de ajutor. Impactul bugetar prognozat era de aproape un miliard de lei.

Important pentru cei care au beneficiat deja de acest sprijin

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, persoanele care beneficiază deja de ajutorul pentru energie electrică nu trebuie să depună o nouă cerere. Tichetul de 50 de lei va fi acordat în continuare automat. Actualizarea cererii este necesară doar în cazul unor schimbări semnificative, cum ar fi mutarea domiciliului sau modificarea componenței familiei, prin aplicația EPIDS.

