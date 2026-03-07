Tichete pentru plata energiei. Ultimele detalii despre sprijinul oferit de stat

Persoanele vulnerabile care primesc deja tichetul de energie pentru plata facturilor la electricitate vor beneficia în continuare de acest ajutor fără să fie nevoite să depună o nouă cerere. Autoritățile au anunțat că măsura se prelungește automat până la finalul anului 2026.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, acordarea sprijinului financiar în valoare de 50 de lei pe lună continuă pentru beneficiarii deja înregistrați în sistem. Decizia este prevăzută în legislația în vigoare și are ca scop menținerea unei forme de protecție pentru gospodăriile cu venituri reduse, care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor la energie.

Concret, ajutorul va fi acordat automat până la data de 31 decembrie 2026, în baza prevederilor stabilite prin art. XXXIV din OUG nr. 89/2025.

Autoritățile precizează că persoanele care primesc deja acest sprijin nu trebuie să facă niciun demers suplimentar pentru a continua să beneficieze de tichetul de energie. Sistemul va prelungi automat acordarea ajutorului pentru acești beneficiari. O nouă cerere este necesară doar în situațiile în care apar modificări importante în datele beneficiarului, cum ar fi schimbarea domiciliului sau modificarea componenței familiei. În aceste cazuri, actualizarea informațiilor trebuie făcută prin aplicația EPIDS.

Măsura are rolul de a simplifica procedura pentru beneficiari și de a evita depunerea repetată a documentelor pentru persoanele care se află deja în evidențele sistemului de protecție socială.

Ajutorul acordat este în valoare de 50 de lei pe lună și este destinat exclusiv plății facturilor la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili. Sumele primite pot fi utilizate într-un interval de până la 12 luni de la ultima încărcare a tichetului.

Acest sprijin reprezintă una dintre măsurile adoptate de autorități pentru a reduce impactul costurilor la energie asupra persoanelor cu venituri reduse, în contextul creșterilor de prețuri din ultimii ani.

Tichetul de energie este destinat consumatorilor vulnerabili care îndeplinesc anumite criterii de venit și domiciliu. Printre cei eligibili se numără persoanele singure cu venituri reduse, dar și familiile care se încadrează în plafonul stabilit de autorități.

Pot beneficia de acest sprijin persoanele singure care au un venit net lunar de până la 1.940 de lei, precum și familiile în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei.

De asemenea, pentru a primi ajutorul este necesar ca beneficiarii să aibă domiciliul în România sau să poată demonstra că locuiesc legal pe teritoriul țării.

Autoritățile reamintesc că acest sprijin nu este acordat în numerar și nici nu este transferat într-un cont bancar. Tichetul poate fi utilizat doar pentru achitarea facturilor la energie electrică. Plata se realizează la oficiile poștale, iar beneficiarii trebuie să prezinte factura pentru a putea folosi suma acordată prin acest program.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a transmis că persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a primi ajutorul pot solicita sprijinul prin mai multe modalități.

Instituția încurajează persoanele eligibile să contacteze autoritățile pentru informații și pentru depunerea cererilor. Una dintre variante este apelarea call-center-ului ANPIS, disponibil la numărul 021 9309.

Autoritățile spun că măsura face parte din programul de protecție socială destinat consumatorilor vulnerabili și are rolul de a facilita accesul la sprijin pentru plata energiei electrice în perioada următoare.