Tichetele de energie. Cum se împart banii și cine rămâne pe dinafară

Aproape un milion de români au cerut sprijin din partea statului după ce s-au confruntat cu dificultăți în plata facturilor la energie electrică, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Peste 990.000 de cereri pentru acordarea tichetului de energie au fost înregistrate, până în prezent, în aplicația EPIDS, dezvoltată de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale. Mecanismul de sprijin este reglementat prin OU nr. 35/2025 și se adresează consumatorilor casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, potrivit datelor ANPIS transmise vineri, la solicitarea Mediafax.

Mai exact, autoritățile au înregistrat 990.279 de cereri. Dintre acestea, pentru 708.794 au fost emise tichete de energie, 133.828 au fost anulate, iar 98.960 au fost invalidate, potrivit Mediafax.

Potrivit responsabililor, schema de ajutor a generat până acum plăți totale de 137 de milioane de lei, acordate în cinci tranșe. Este vorba despre două tranșe de câte 27,38 milioane de lei, una de 14,98 milioane de lei și alte două de câte 34 de milioane de lei.

Pe data de 19 septembrie, ANPIS a anunțat finalizarea verificării primelor cereri pentru tichetele de energie și plata sumei totale de 27.384.900 lei pentru 274.541 de beneficiari.

Potrivit datelor ANPIS, cele mai multe tichete de energie au fost emise în județul Suceava (38.972), urmat de Iași (35.787) și Dolj (32.929). La polul opus se află Ilfov, cu 3.707 cereri, în timp ce în București au fost emise 10.571 de tichete.

Teoretic, dacă numărul de 708.794 de beneficiari eligibili, pentru care au fost emise tichete, s-ar menține constant pe toată perioada de aplicare, iar eligibilitatea ar fi verificată lunar, rezultă următoarele estimări:

statul ar avea de plătit lunar 35.439.700 de lei;

suma totală pentru cele nouă luni de aplicare ar ajunge la 318.957.300 de lei;

cele 137 de milioane de lei alocate până în prezent reprezintă puțin peste 40% din necesarul total al schemei.

Potrivit Mediafax, nu toate sumele alocate au fost utilizate de beneficiarii validați. Până acum au fost emise aproximativ 350.000 de carduri fizice, adică în jur de jumătate din cele validate, ceea ce indică faptul că o parte dintre persoanele vulnerabile nu au folosit sprijinul acordat.

Persoanele care considerau că se încadrează pentru sprijinul acordat de stat la plata facturilor la energie au avut termen până pe 27 septembrie să depună cererile aferente lunilor iulie și august. După această dată, sprijinul financiar se acordă din luna depunerii cererii și până la 31 martie 2026, dată la care expiră atât schema de sprijin, cât și mecanismul de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale.

Voucherele se acordă persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiilor cu un venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 de lei. Tichetele nu trebuie prezentate la plata facturilor în oficiile poștale, nu sunt transmisibile și pot fi folosite exclusiv pentru locul de consum pentru care au fost acordate.

Potrivit estimărilor inițiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, adică peste 4 milioane de români, pot beneficia de vouchere în valoare de 50 de lei, măsură cu un impact bugetar estimat la aproape un miliard de lei.

Sumele acordate pot fi utilizate oricând pentru plata facturilor la energie electrică, timp de 12 luni de la data ultimei încărcări a cardului. Sprijinul se aplică consumului din perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, iar ultima zi în care banii pot fi folosiți este 31 martie 2027.