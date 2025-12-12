A treia zi de proteste în Capitală. Oamenii cer demisia Liei Savonea: Afară, afară, eşti mult prea specială

Un nou protest are loc în București, pentru a treia zi consecutiv, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiție, iar relatările prezentate au fost susținute de sute de magistrați printr-o scrisoare publică.

Oamenii s-au adunat, pentru a treia seară, în București și cer independența justiției, precum și demisia sau demiterea celor pe care îi consideră vinovaţi.

În principal, protestatarii o vizează pe şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, scandând „Afară, afară, eşti mult prea specială”, „Justiţie, nu corupţie” şi „Unde-i lege, nu-i Savonea”.

Protestatarii scandează „Demisia” și cer, de asemenea, plecarea din funcție a actualului ministru de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției.

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a semnat apelul magistraților români care s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, printre cei care au semnalat probleme din sistemul de justiție. Apelul, lansat inițial de judecătoarea Sorina Marinaș și semnat la început de peste 170 de magistrați, a ajuns între timp la aproximativ 700 de semnatari, judecători și procurori.

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”, se arată în scrisoare.

În scrisoare se mai arată: „Tăcerea nu este o opţiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menţionaţi nu sunt izolate. Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială. Justiţia are nevoie nu doar de curaj, ci şi de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă şi credibilă — în slujba cetăţeanului”.

Demersul a fost inițiat după ce, joi, Raluca Moroșanu, judecător la Curtea de Apel București, a declarat, înaintea conferinței de presă organizate de conducerea instanței în urma anchetei Recorder, că susține afirmațiile judecătorului Laurențiu Beșu - care apare în documentarul privind starea justiției din România - reclamând o situație „toxică și încordată” în instituție.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a spus Raluca Moroșanu.

Ulterior, președintele CAB, Liana Arsenie, a declarat că solicită verificarea tuturor acuzațiilor formulate în ultima perioadă. „Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a spus aceasta.