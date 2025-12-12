Taxe și impozite în București. Creșteri record în 2026

Primăria Capitalei a supus dezbaterii publice proiectul privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru 2026, care include majorări corelate cu inflația estimată pentru 2024 de 5,6% și cu creșterea valorii impozabile a clădirilor și terenurilor din București.

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, dotate cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă propusă pentru 2026 este de 2.677 lei/metru pătrat, comparativ cu 1.492 lei/metru pătrat în 2025.

Clădirile cu pereți din lemn vor avea o valoare impozabilă de 803 lei/metru pătrat, față de 447 lei/metru pătrat în 2025.

De asemenea, valoarea impozitului pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea pentru construcții, va crește:

-Teren arabil din zona A – 75 lei/ha (față de 42 lei/ha în 2025);

-Teren arabil din zona B – 56 lei/ha (față de 31 lei/ha în 2025).

Proiectul prevede că, începând cu anul 2026, mijloacele de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km vor beneficia de o reducere de 30% a impozitului.

Totodată, Primăria menține o bonificație de 10% pentru plata anticipată, valabilă pentru impozitul pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport, dacă plata se efectuează până la 31 martie.

Consiliile locale de sector vor avea posibilitatea de a aproba scutiri sau reduceri de la plata impozitelor și taxelor pentru anumite categorii, cum ar fi:

-Clădiri clasate ca muzee sau case memoriale;

-Clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale;

-Clădiri restituite conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate abuziv între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989;

-Clădiri retrocedate potrivit OUG 94/2000;

-Clădiri clasate ca monumente istorice;

-Mijloace de transport agricole folosite efectiv în domeniul agricol;

-Mijloace de transport ale fundațiilor înființate prin testament pentru susținerea instituțiilor de cultură și a acțiunilor umanitare, sociale și culturale;

Consiliile locale de sector pot aproba, de asemenea, proceduri proprii pentru acordarea scutirilor sau reducerilor, inclusiv prin scheme de ajutor de stat.