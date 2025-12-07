Șoc fiscal 2026. Proprietarii de locuințe și șoferii, loviți cu noi taxe. Cum arată calculele care triplează dările către stat. Exclusiv

De la 1 ianuarie 2026, România se pregătește pentru o resetare completă a sistemului de taxe și impozite locale. O reformă legislativă, aflată momentan pe masa Curții Constituționale, schimbă radical algoritmul de calcul: valorile impozabile la clădiri cresc de aproape trei ori, iar facilitățile pentru mașinile hibride devin istorie

Anul fiscal 2026 se anunță a fi unul de cotitură pentru patrimoniul românilor. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 noiembrie 2025, și așteptat să treacă de controlul de constituționalitate pe 10 decembrie, nu propune simple indexări cu inflația, ci o restructurare a bazei de impozitare.

Pentru mediul de business și persoanele fizice, mesajul este clar: epoca impozitelor pe proprietate scăzute se încheie.

Marea modificare nu vine neapărat din cota procentuală (stabilită de consiliile locale între 0,08% și 0,2%), ci din explozia valorii impozabile la care se aplică această cotă. Conform noilor norme, valoarea de referință pentru clădirile rezidențiale va fi aliniată mult mai aproape de realitatea pieței.

Exemplu de calcul: Pentru o clădire tip A (beton/cărămidă, instalații complete), valoarea impozabilă sare de la aproximativ 1.000 lei/mp la 2.677 lei/mp.

Impact financiar: Chiar și la o cotă minimă, un proprietar va plăti un impozit de aproximativ 2,7 ori mai mare față de anul curent.

Mai mult, legiuitorul a introdus o „plasă de siguranță” bugetară: impozitul pe 2026 nu poate fi sub nivelul celui din 2025, indiferent de rezultatul noilor calcule.

Dispar facilitățile fiscale pentru renovări majore sau vechimea clădirii. De asemenea, se restrânge drastic lista scutirilor: clădirile sanitare private, cele agricole (sere, silozuri) și terenurile degradate intră la plată.

În sectorul auto, logica taxării se inversează. Dacă până acum motoarele mari erau cele penalizate exponențial, reforma din 2026 vizează lărgirea bazei de colectare prin suprataxarea vehiculelor de volum.

Cum se schimbă Costul Total de Deținere (TCO):

Motoarele mici (<1.600 cm³): Șoferii vor achita un impozit dublu. Este segmentul cu cel mai mare impact procentual.

Clasa medie (sub 2.000 cm³): Majorări de aproximativ 50%.

Motoarele mari: Creșteri moderate (10-25%) sau stagnare pentru capacitățile de peste 3.000 cm³.

Cea mai dură măsură vizează vehiculele hibride.

Prezent: Reducere obligatorie de minimum 50%.

Din 2026: Reducere opțională de maximum 30%, lăsată la latitudinea primăriilor.

Efect: În lipsa unei decizii locale favorabile, posesorii de hibride vor plăti impozit integral, similar cu o mașină pe benzină/diesel.

De asemenea, pentru prima dată, mașinile electrice vor fi taxate, deși suma este una simbolică (40 lei/an), semnalând introducerea acestora în sistemul fiscal curent.

Pentru activele de mare valoare, legiuitorul a rafinat metoda de calcul, trecând la o taxare marginală, considerată mai echitabilă, dar care necesită o raportare riguroasă. Impozitul special se aplică doar diferenței care depășește plafoanele stabilite:

Imobile: Cota de 0,9% se aplică sumei ce depășește 2.500.000 lei.

Auto: Cota de 0,9% se aplică sumei ce depășește 375.000 lei.

Anul 2026 va aduce o presiune semnificativă pe bugetele gospodăriilor și pe cash-flow-ul companiilor cu flote auto sau patrimoniu imobiliar, forțând o reevaluare a costurilor fixe. Rămâne de văzut decizia CCR din 10 decembrie, însă direcția politicii fiscale este clară: extinderea bazei de impozitare și majorarea valorilor de referință.