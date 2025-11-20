Economie

CCR blochează pachetul de taxe al Guvernului. Legea nu poate intra în vigoare la 1 ianuarie

CCR blochează pachetul de taxe al Guvernului. Legea nu poate intra în vigoare la 1 ianuarieTaxe. Sursa foto: arhiva EvZ
Curtea Constituțională a stabilit data de 4 februarie 2026 pentru judecarea sesizărilor depuse împotriva pachetului legislativ prin care Guvernul intenționa să modifice  taxele locale, taxele auto și regimul fiscal aplicat companiilor și proprietarilor. Stabilirea acestui termen împiedică legea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea calendarul Guvernului.

Legea, amânată până la verdictul CCR

„Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – termen ședință de judecată: 4 februarie 2026”, a transmis Curtea Constituțională.

Până la pronunțare, actul normativ nu poate produce efecte, ceea ce presupune că toate modificările fiscale programate pentru începutul anului rămân în așteptare.

Principalele prevederi ale proiectului fiscal contestat

Guvernul a propus o serie amplă de schimbări fiscale și administrative, printre care:

Capital social minim pentru firme

Pentru SRL-urile cu afaceri sub 400.000 de lei pe an, capitalul social minim ar urma să fie de 500 de lei. Peste acest prag, capitalul impus crește la 5.000 de lei.

Modificări în insolvență

Durata insolvenței ar fi redusă, prin atribuții suplimentare pentru administratorii judiciari, care ar putea propune mai rapid intrarea în faliment, inclusiv în perioada de observație.

Impozitul minim pe cifra de afaceri

IMCA rămâne în vigoare. Mecanismul alternativ pregătit de Guvern – limitarea deductibilității – s-ar aplica doar companiilor cu afaceri sub 50 de milioane de euro, care nu intră sub incidența impozitului minim.

Taxe mai mari pe locuințe și proprietăți de lux

Impozitul pe locuințe ar urma să crească cu aproximativ 80% de anul viitor.

Pentru proprietățile scumpe – case peste 2,5 milioane lei și mașini peste 75.000 de euro – impozitul special ar crește de la 0,3% la 0,9% din valoarea care depășește pragul.

Taxe auto și impozite bursiere

Impozitul pe mașini ar urma să crească, în funcție de nivelul de poluare.

Taxarea câștigurilor la bursă ar urca la 3% pentru titlurile păstrate peste un an și 6% pentru cele deținute sub un an.

Taxarea criptomonedelor

Impozitul ar crește de la 10% la 16% pentru veniturile obținute din 2026.

Obligații crescute la CASS

Pentru persoanele cu venituri independente, baza de calcul ar crește la 72 de salarii minime pe an, de la 60 în prezent.

Taxe pentru închirieri în regim hotelier

Veniturile din Airbnb și Booking ar avea o cotă forfetară de 30%.

Sancțiuni  și taxe noi

Amenda maximă pentru muncă la negru ar fi majorată la 1 milion de lei.

Toate coletele extracomunitare de până la 150 de euro ar urma să aibă o taxă fixă de 25 de lei.

Cum a ajuns legea la Curtea Constituțională

După asumarea răspunderii Guvernului pe 8 septembrie 2025, proiectul a fost contestat de două grupuri parlamentare.

– 28 de senatori AUR au depus prima sesizare de neconstituționalitate. – O zi mai târziu, 57 de deputați de la AUR, S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri au depus a doua sesizare.

Curtea a reunite sesizările și a stabilit dezbaterea pe 4 februarie 2026, dată la care va decide dacă pachetul fiscal poate intra în vigoare.

