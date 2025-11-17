Politica

Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce impozite vor crește de la 1 ianuarie 2026

Comentează știrea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce impozite vor crește de la 1 ianuarie 2026Taxe. Sursa foto: arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că speră ca Parlamentul să finalizeze marți, în ședință comună, pachetul fiscal care include taxele locale, astfel încât impozitele pe proprietățile persoanelor fizice și pe autovehicule să fie majorate de anul viitor. „Sper ca mâine, Parlamentul, în şedinţă comună, închide şi pachetul fiscal care cuprinde taxele locale”, a spus acesta, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

Bolojan: Sper că Parlamentul va termina pachetul fiscal privind taxele locale

Şeful Executivului a afirmat că speră că Parlamentul va termina pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, menționând că există o înțelegere privind închiderea acestuia și eliminarea articolelor declarate neconstituționale de Curtea Constituțională.

„E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajaţii de la ANAF, deşi fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testaţi o bună parte dintre ei, având în vedere bolile ANAF-ului, destul de extinse, dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne aşa cum sunt, ca să nu mai avem complicaţii din nou de a verifica constituţionalitatea”, a explicat premierul.

„În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale”

Premierul a spus că speră ca această prevedere să ducă, de anul viitor, la majorarea impozitelor pe proprietățile persoanelor fizice și pe autovehicule.

Darius Vâcov, ministrul care-și ascundea tablourile în pereți, are șanse să iasă din pușcărie
Darius Vâcov, ministrul care-și ascundea tablourile în pereți, are șanse să iasă din pușcărie
Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine
Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine

„În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo şi nu vor putea fi eludate. Trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului, în principal, să ne reducem gap -ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase, dar în acest pachet fiscal se mai închid nişte portiţe la insolvenţe şi la alte posibilităţi de eşalonări şi de optimizări, citiţi cu ghilimelele de rigoare. E nevoie apoi să ne scădem cheltuielile statului”, a spus premierul.

El a adăugat: „Vă rog să vă gândiţi că împrumuturile pe care le luăm, deci 150 de miliarde de lei, reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. Deci total salarii egal total împrumuturi. Sigur, nu merg toate împrumuturile la salarii, dar ca să vă faceţi o imagine, care este diferenţa, cât cheltuim noi în plus, faţă de ceea ce ne putem permite”.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video Youtube

Guvernul, nevoit să reducă cheltuielile

Bolojan a afirmat că Guvernul trebuie să reducă cheltuielile și „să programeze investiţiile în aşa fel încât, cu prioritate, să închidă anul viitor PNRR-ul”.

„Cam astea sunt constrângerile, foarte deschise, legate de buget, de deficit. Marja noastră de mişcare este destul de redusă, nu avem foarte multe posibilităţi, deci jucăm mai mult la impuse, ca să fim foarte corecţi cu dvs”, a mai spus acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    17 noiembrie 2025 la 19:09

    Nea Ilie umbla vorba in targ ca pompezi bani la greu in moldova si ucraina. Aia nu-s banii tai ci ai nostri.

Stiri calde

20:25 - Darius Vâcov, ministrul care-și ascundea tablourile în pereți, are șanse să iasă din pușcărie
20:13 - Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine
20:04 - Noua fotografie oficială a regelui Charles, realizată cu ocazia zilei sale de naștere
19:54 - Nu mai vrea nimeni să-l apere. Ce se întâmplă în dosarul fostului primar de la Boldureşti, învinuit de moartea unui a...
19:47 - Ședință în coaliţia de guvernare. Pensiile magistraţilor şi reorganizarea administraţiei, pe agenda discuțiilor
19:39 - Meciurile de baraj, coșmarul naționalei de fotbal a României. Trei ratări care au dus la mari depresii, palmaresul e ...

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale