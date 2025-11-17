Bolojan anunță al treilea pachet de măsuri: Reduceri de personal și cheltuieli în administrație

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în această săptămână, Guvernul va face public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care vizează administrația locală și cea centrală, și care va include reduceri de personal și de cheltuieli. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului. În ceea ce privește administrația locală, reducerile de personal se vor face gradual.

„Începem să punem în procedură de adoptare, prin angajarea răspunderii Guvernului, pachetul pe administrația locală și centrală, înseamnă că mai luăm încă un set de măsuri, în așa fel încât, anul viitor, să scădem cu cel puțin două puncte procentuale acest deficit. Să ne însănătoșim, practic, balanța comercială, ca și efect secundar, să ne luăm banii europeni ca să ne putem finanța investițiile, gândiți-vă că jumătate din investițiile României sunt asigurate din banii europeni.

Dacă noi nu avem acești bani europeni, nu mai avem capacitatea să terminăm autostrăzi, linii de cale ferate, spitale și așa mai departe. Și asta este un lucru important”, a anunțat premierul, la sfârșitul săptămânii trecute.

Bolojan a precizat că reducerea cheltuielilor va fi realizată concomitent în administrația locală și cea centrală. „În același timp trebuie făcută, pe de-o parte, timpul ne presează și am spus că, cu cât le ai mai repede, cu atât efectele se văd mai repede. Avem un acord în coaliție pe această temă.

Când ai patru partide, nu este foarte simplu să ajungi la niște acorduri. Și în ultima întâlnire pe care am avut-o, am găsit o formulă în așa fel încât, pe de-o parte, să și facem ceva cu adevărat, dar să și găsim o perioadă de tranziție de un an de zile, timp în care în 2026 va funcționa o reducere care poate fi făcută în două ipoteze de lucru, dar din 1 ianuarie 2027 se intră la ipoteza de bază, care înseamnă un calcul corect al structurii de personal în administrația locală, în funcție de numărul de locuitori”, a explicat premierul.

El a menționat că plecările din sistem se vor face gradual, iar în cazul administrației centrale va fi nevoie de adoptarea unor acte normative subsecvente pentru implementarea măsurilor.

În mod normal, aceste efecte ar însemna că, per global, 10% din personalul din administrația locală ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se aplică aceste proceduri, dar nu poți să faci reducere de pe o zi pe alta. Va fi nevoie probabil de un trimestru ca să derulezi toate procedurile, pentru că partea de reduceri nu se face simplu, a explicat premierul.

Bolojan a precizat că asta se va întâmpla în local.„ În cea centrală, după ce s-ar adopta această lege, am fi în situația în care fiecare minister, fiecare autoritate, prin acte subsecvente, deci prin hotărâri de guvern, prin ordonanțe de urgență, vine și-și corectează lucrurile, pentru că într-un fel se fac reducerile de cheltuieli într-un domeniu în care ai o legislație, nu știu, Ministerul de Interne, altă situație este în Sănătate, altă situație este la autoritate centrală sau la minister.

Lucrurile sunt diferite, dar se creează cadrul necesar. Din punctul meu de vedere, toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort. Aici nu e vorba de a face excepții, ci aici este vorba că în acest efort colectiv, fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României și până la omul care lucrează în administrație în cea mai mică comună”, a mai spus Bolojan.

Premierul a explicat că al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare este conceput astfel încât să respecte prevederile constituționale. Viitorul act normativ va stabili că numărul de angajați în administrația locală va fi calculat pe baza unei formule legate de numărul de locuitori, iar acolo unde personalul este în exces se va impune reducerea de personal sau a cheltuielilor aferente.

În administrația centrală, Bolojan a menționat că se va face o reducere de aproximativ 10% a fondului de salarii, concomitent cu un „transfer de competențe către administrația publică locală”.