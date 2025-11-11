Reduceri de cheltuieli la nivel central și loocal. Cseke Attila a anunțat cât și de unde se taie

„S-a ajuns la un acord cu privire la întreg pachetul pe administrație. Mecanismele sunt diferite ca modalitate de aplicare, pentru că sistemele sunt diferite”, a declarat ministrul la Digi24.

Cseke Attila a explicat că, la nivelul administrației publice centrale, s-a convenit o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, aplicabilă tuturor ordonatorilor principali de credite.

„Este vorba de o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% la toți ordonatorii principali de credite, cu excepția cheltuielilor de personal de la spitale, din învățământul preuniversitar și de la nivelul creșelor. Pentru restul autorităților publice centrale, reducerea se va aplica în 2026, raportat la cheltuielile de personal cu care se închide anul 2025”, a precizat ministrul.

El a adăugat că textul legislativ va stabili în mod clar procentul de reducere, dar că modul de aplicare va fi flexibil, în funcție de structura fiecărui minister.

„Se va da o posibilitate ministerelor ca, în interiorul propriului sistem, să aplice diferențiat reducerea, dar în ansamblu trebuie să existe o scădere totală de 10%”, a mai explicat Cseke Attila.

Pentru administrația locală, Guvernul a convenit o formulă separată. Ministrul Dezvoltării a explicat că există două variante pentru anul 2026, adaptate la specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).

„O variantă este reducerea posturilor cu 30% la UAT-uri, care generează reducerea posturilor vacante și ocupate, în funcție de cât este ocupată organigrama. Unde sunt foarte multe posturi ocupate, reducerea va fi mai semnificativă. Unde sunt multe posturi vacante, acolo se vor elimina în principal cele neocupate”, a precizat el.

Alternativ, primăriile pot opta pentru o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, fără să desființeze posturi.

„Și aici există alternativa ca, în cazul în care se dorește, să se facă o reducere a cheltuielilor de personal, nu a posturilor ocupate, în 2026, raportat la 2025, cu 10%”, a completat ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a afirmat că, deși evaluarea finală se va face după analiza fiecărui minister, reducerea cheltuielilor la nivel central va avea un impact financiar mai mare decât cea de la nivel local.

„La administrația centrală, calculul final va fi făcut după analiză, dar în mod cert această cifră este mai mare decât impactul pe administrația locală, unde estimăm o economie de 1,7 miliarde de lei”, a precizat ministrul.

El a conchis că măsurile urmează să fie implementate în 2026, în baza formulelor stabilite la nivelul coaliției.