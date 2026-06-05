Românii se bucură de o nouă minivacanță prelungită, începând cu data de 5 iunie. Fie că ai planuri să pleci din oraș, fie că vrei să te relaxezi acasă, este esențial să știi cum va funcționa sectorul public și cel privat în aceste zile libere. Pentru a evita drumurile inutile și surprizele neplăcute, am pregătit un ghid complet privind programul băncilor și al marilor rețele de supermarketuri.

Ziua de 5 iunie este declarată zi liberă legală, ceea ce înseamnă că majoritatea unităților bancare vor fi închise.

În general, băncile comerciale nu vor avea program cu publicul în această zi. Totuși, există o excepție importantă: sucursalele bancare din incinta marilor centre comerciale sau mall-uri. Acestea pot funcționa după un program special, adaptat programului mall-ului respectiv, dar, de regulă, se vor concentra doar pe operațiuni de bază.

Pentru urgențe, clienții sunt sfătuiți să folosească aplicațiile de Mobile Banking și Internet Banking, care vor funcționa non-stop. De asemenea, rețelele de ATM-uri și bancomate multifuncționale vor fi complet operaționale pentru retrageri sau depuneri de numerar.

Spre deosebire de bănci, sectorul de retail alimentar va funcționa aproape la capacitate maximă. Marile lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri (precum Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan, Mega Image sau Penny) vor rămâne deschise pe 5 iunie.

Majoritatea magazinelor vor funcționa după programul normal de zi cu zi. Astfel, clienții își vor putea face cumpărăturile fără probleme, ușile fiind deschise în intervalele clasice (de regulă, între orele 07:00/08:00 și 21:00/22:00).

Totuși, este recomandat să verifici site-ul oficial al magazinului tău preferat înainte de a pleca de acasă, deoarece pot apărea modificări locale de program, în special în funcție de fluxul de clienți estimat în zonele turistice sau în marile orașe.

Pentru a te bucura din plin de această minivacanță, încearcă să îți faci aprovizionarea din timp și să amâni plățile sau tranzacțiile interbancare mari, deoarece procesarea acestora poate întârzia până la prima zi lucrătoare. Folosește plățile cu cardul sau telefonul pentru a evita cozile și planifică-ți cumpărăturile în primele ore ale dimineții.