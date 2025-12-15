Social

Strategiile viclene din supermarketuri. Cum ajungi să cumperi și ce nu îți propui

Comentează știrea
Strategiile viclene din supermarketuri. Cum ajungi să cumperi și ce nu îți propuiCumpărături. Sursa foto: Facebook/ANAF
Din cuprinsul articolului

E greu de crezut cât de mult timp și efort se depun pentru amenajarea unui supermarket, marele scop fiind acela de a te încuraja să cheltuiești mai mulți bani.

Iată doar câteva dintre modalitățile prin care te-ar putea convinge:

Muzica lentă, pentru a te simți mai puțin grăbit și mai fericit să petreci mai mult timp  în magazin, conform savethestudent.org.

Așezarea fructelor și legumelor sănătoase în față, astfel încât să cumperi de acolo primul și să nu te simți vinovat pentru alimentele mai puțin aspectuoase care ajung mai târziu în coșul tău.

Așezarea obiectelor esențiale în spate și departe unele de altele, astfel încât să fie nevoie să le cauți (și să dai peste câteva lucruri de care nu ai nevoie, dar pe care vrei să le cumperi fără să-ți fi propus asta inițial).

Cum l-a influențat Elena Udrea pe Călin Georgescu. Episod controversat la CAB
Cum l-a influențat Elena Udrea pe Călin Georgescu. Episod controversat la CAB
Sute de carnete auto vor fi anulate. Candidații au folosit camere și microfoane pentru a copia la proba teoretică
Sute de carnete auto vor fi anulate. Candidații au folosit camere și microfoane pentru a copia la proba teoretică
Coș de cumpărături

Coș de cumpărături. Sursă foto: Pixabay

Zona caselor de marcat, foarte importantă

Depozitarea ouălor în locuri ciudate, astfel încât să începi o vânătoare de ouă (și nu genul de Paște).

Așezarea produselor mai scumpe la nivelul ochilor și stocarea combinațiilor populare (cum ar fi chipsuri tortilla și salsa) împreună, pentru a te încuraja să le cumperi pe ambele.

Umplerea caselor de marcat cu produse „esențiale”, de ultim moment, pentru a încuraja cumpărăturile impulsive.

Unele supermarketuri așază plăci de gresie mai mici de-a lungul culoarelor care au produse mai scumpe, așa că sunetul roților căruciorului în vitează te va încuraja să încetinești și să petreci mai mult timp uitându-te la produsele de pe raft, mai notează sursa citată.

Vei vedea adesea oferte pentru achiziții multiple, cum ar fi trei la prețul de două sau două la un preț mai mic decât două articole individuale cumpărate separat.

Promoțiile de care nu ai nevoie

Deși poți găsi oferte bune ca acestea, prea des, aceste oferte sunt unul dintre numeroasele trucuri de marketing ale supermarketurilor, care nu funcționează pe deplin în favoarea cumpărătorului.

Poate că ai nevoie doar de unul dintre articole. Cumpărarea celui de-al doilea la un preț redus ar putea fi tentantă, dar dacă expiră înainte să plănuiești să-l consumi, va fi o risipă de mâncare și bani.

De asemenea, s-ar putea să descoperi că ai putea economisi bani cumpărând un alt produs care nu este inclus în promoție.

Ia-ți timp, uită-te la prețurile individuale și compară-le înainte de a pune ceva în coș.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:36 - Primii brazi naturali pentru sărbători au ajuns în vânzare la Chișinău. Prețuri de la 700 până la 3.500 de lei
17:30 - Atac armat antisemit în California. 20 de focuri trase într-o locuință decorată pentru Hanuka
17:22 - Mariana Moculescu n-a fost la mormântul lui Horia Moculescu nici acum. Ce scuză are
17:14 - Cum l-a influențat Elena Udrea pe Călin Georgescu. Episod controversat la CAB
17:06 - Planul economic al lui Ceaușescu pentru 1990. Datoria externă, stinsă, comerțul, excedentar, dar industria era obosit...
16:58 - Sute de carnete auto vor fi anulate. Candidații au folosit camere și microfoane pentru a copia la proba teoretică

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale