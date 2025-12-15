Strategiile viclene din supermarketuri. Cum ajungi să cumperi și ce nu îți propui

E greu de crezut cât de mult timp și efort se depun pentru amenajarea unui supermarket, marele scop fiind acela de a te încuraja să cheltuiești mai mulți bani.

Muzica lentă, pentru a te simți mai puțin grăbit și mai fericit să petreci mai mult timp în magazin, conform savethestudent.org.

Așezarea fructelor și legumelor sănătoase în față, astfel încât să cumperi de acolo primul și să nu te simți vinovat pentru alimentele mai puțin aspectuoase care ajung mai târziu în coșul tău.

Așezarea obiectelor esențiale în spate și departe unele de altele, astfel încât să fie nevoie să le cauți (și să dai peste câteva lucruri de care nu ai nevoie, dar pe care vrei să le cumperi fără să-ți fi propus asta inițial).

Depozitarea ouălor în locuri ciudate, astfel încât să începi o vânătoare de ouă (și nu genul de Paște).

Așezarea produselor mai scumpe la nivelul ochilor și stocarea combinațiilor populare (cum ar fi chipsuri tortilla și salsa) împreună, pentru a te încuraja să le cumperi pe ambele.

Umplerea caselor de marcat cu produse „esențiale”, de ultim moment, pentru a încuraja cumpărăturile impulsive.

Unele supermarketuri așază plăci de gresie mai mici de-a lungul culoarelor care au produse mai scumpe, așa că sunetul roților căruciorului în vitează te va încuraja să încetinești și să petreci mai mult timp uitându-te la produsele de pe raft, mai notează sursa citată.

Vei vedea adesea oferte pentru achiziții multiple, cum ar fi trei la prețul de două sau două la un preț mai mic decât două articole individuale cumpărate separat.

Deși poți găsi oferte bune ca acestea, prea des, aceste oferte sunt unul dintre numeroasele trucuri de marketing ale supermarketurilor, care nu funcționează pe deplin în favoarea cumpărătorului.

Poate că ai nevoie doar de unul dintre articole. Cumpărarea celui de-al doilea la un preț redus ar putea fi tentantă, dar dacă expiră înainte să plănuiești să-l consumi, va fi o risipă de mâncare și bani.

De asemenea, s-ar putea să descoperi că ai putea economisi bani cumpărând un alt produs care nu este inclus în promoție.

Ia-ți timp, uită-te la prețurile individuale și compară-le înainte de a pune ceva în coș.