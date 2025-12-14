Cele mai neobișnuite decorațiuni de Crăciun. Luminițele care au cucerit internetul

Luminițele de Crăciun sunt printre cele mai apreciate ornamente din această perioadă a anului, iar oamenii își doresc să aibă cele mai spectaculoase decorațiuni, care să atragă privirile și să transforme orice casă într-o adevărată atracție de sărbători. Dacă unii preferă un stil tradițional, unele persoane preferă să surprindă prin cele mai neobișnuite decorațiuni, care cateodată ajung motiv de glume pentru internauții de pe rețelele de socializare.

În 2020, primarul orașului belgian Oudenburg, Anthony Dumarey, și-a cerut scuze după ce locuitorii au reclamat că luminile de Crăciun aveau forma unui organ genital masculin. Cele 90 de structuri din alb și albastru, amplasate în oraș, ar fi trebuit să reprezinte lumânări, însă rezultatul final a stârnit reacții critice și a devenit un subiect de glume pe rețelele de socializare.

Dumarey a explicat că designerii inițial se gândiseră la lumânări, dar au considerat că flacăra de pe vârful coloanelor ar fi fost un clişeu și au ales să o înlocuiască cu o minge albastră. Fiecare decorație a costat orașul belgian 165 de euro, comparativ cu 500 de euro pentru alternative achiziționate. Primarul a declarat că decorațiunile de Crăciun au devenit cele mai discutate din țară și că oamenii au nevoie de puțin umor în această perioadă specială din an.

În urmă cu câțiva ani, o imagine cu lumânări și ceea ce păreau a fi fructe de pădure a atras atenția utilizatorilor de pe Twitter, care au comentat că decorațiunile aveau un aspect sugestiv. Fotografia a devenit virală pe internet și a devenit rapid un subiect de discuție pentru internauții amuzați de forma neobișinuită.

Printre cei care au distribuit imaginea se număra trupa din Dublin Leaders of Men, care au precizat că luminile proveneau din orașul lor natal, Tallaght, pe Cookstown Road. Aceștia au explicat că nu a fost prima dată când imagini cu forme sugestive apăreau în locuri neobișnuite, intenționat sau nu.

Un videoclip cu o casă acoperită complet de lumini de Crăciun a devenit viral, strângând peste 23 de milioane de vizualizări pe Tiktok în trei zile. În clip, casa este înconjurată de lumini mai înalte decât structura, alături de un urs polar gigant, un elf și bastonașe de zahăr,

În comentarii, utilizatorii au fost mai preocupați de costurile cu electricitatea decât de aspectul festiv. Unii au menționat factura mare la curent, în timp ce alții au remarcat că decorațiunile de Crăciun sunt folosite și pe vehicule, un trend care a deveni viral in ultimii ani.

Pe măsură ce sezonul festiv a început, unii proprietari de mașini au împărtășit spiritul sărbătorilor prin decorarea vehiculelor cu lumini de Crăciun, postând videoclipuri pe TikTok. În 2024, un utilizator din Australia, Charlie, a împodobit un BMW 3 Series din 1996, iar clipurile cu mașina sa au fost vizualizate aproape de patru milioane de ori, primind reacții mixte din partea publicului.

Autoritățile și experții legali din Australia au atras atenția că astfel de decorațiuni sunt ilegale, întrucât pot deruta sau orbi alți participanți la trafic. În funcție de stat, încălcarea regulilor poate atrage amenzi sau puncte de penalizare, iar utilizarea luminii roșii sau albastre pe vehicule poate fi considerată o infracțiune conform legislației locale.

Fondatoarea SKIMS, Kim Kardashian, și-a dezvăluit decorațiunile de Crăciun pentru 2025, care includ numeroși brazi împodobiți cu zăpadă artificială de-a lungul holurilor imensei sale locuințe din Los Angeles. Într-un videoclip postat pe Instagram Stories pe 2 decembrie, vedeta șș-a arătat decorul spectaculos.

Pe parcursul turului, Kim a evidențiat prezența mai multor brazi în bucătărie și câteva figurine Elf on the Shelf ascunse printre crengi. În timp ce decorațiunile erau însoțite de muzică de Crăciun interpretată la pian de Philip Cornish, vedeta a transmis că întreaga casă reflectă spiritul festiv al sezonului.

După ce a revenit la Casa Albă ca primă-doamnă, Melania Trump a atras atenția publicului și a internauților de pe rețelele sociale pentru decorațiunile de Crăciun din 2025, apreciate de unii fani ca un exemplu de bun gust, deși unii internauți le consideră prea extravagante . Anul acesta, tema pentru luminițele și decorațiunile de Crăciun este „Home Is Where the Heart Is” și include simboluri patriotice, ornamente generate de inteligența artificială și portrete Lego ale președintelui Donald Trump.

Videoclipurile publicate pe TikTok o arată pe prima-doamnă glisând printre brazii acoperiți cu brumă în holurile Casei Alb. Postările au atras atenția asupra combinației dintre tradiție și elemente moderne, generând reacții variate, dar și un interes semnificativ în mediul online.

Primăria din Bârlad a instalat un brad de Crăciun care a atras rapid atenția internauților de pe internet. Fotografiile cu acesta au devenit virale în județul Vaslui, dar și la nivel național. Pomul festiv a fost lăudat de unii pentru efortul minimalis al autorităților, dar comentariile publicate online au stârnit glume legate de aspectul său neobișnuit.

Bradul, considerat de mulți firav și cu puține crengi, a fost împodobit minimalist, cu ghirlande luminoase plasate doar pe o parte, ceea ce creează impresia a doi brazi într-unul singur pe timp de noapte. Deși rezultatul a fost neașteptat, decorul continuă să stârnească hohote de râs pe Tiktok, în timp ce aduce un zâmbet pe buzele trecătorilor care se amuză de noua atracție din oraș.