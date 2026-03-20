Ajutoare de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026. Ce categorii beneficiază și cum se acordă

Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei vor primi între 600 și 1.000 de lei în 2026, în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun. Măsura a fost agreată în coaliție.

Pensionarii cu venituri reduse vor primi un sprijin financiar în cursul anului 2026, după ce coaliția de guvernare a ajuns la un acord în acest sens. Potrivit unor surse din Ministerul Muncii, ajutorul total va fi cuprins între 600 și 1.000 de lei și va fi acordat în două etape, înainte de Paște și de Crăciun.

Fondurile necesare au primit deja aviz favorabil în Comisiile de Buget-Finanțe din Parlament, unde s-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, nouă abțineri și niciun vot împotrivă.

Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de pensia încasată lunar. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei pe parcursul anului. Pentru cei cu pensii între 1.501 lei și 2.000 de lei, suma totală va fi de 800 de lei. Pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.

Datele arată că aproximativ 1.224.301 pensionari se încadrează în prima categorie, 621.095 în a doua și 1.020.603 în cea de-a treia.

Ajutorul va fi distribuit în două tranșe egale. Prima plată este programată pentru luna aprilie, iar cea de-a doua pentru decembrie. Calendarul a fost ales astfel încât sumele să ajungă la beneficiari înaintea principalelor sărbători din an.

Plățile vor fi efectuate prin intermediul caselor teritoriale sau sectoriale de pensii.

Măsura se aplică și pensionarilor din sistemele de apărare și ordine publică, dacă veniturile acestora sunt sub pragul de 3.000 de lei. În această categorie intră aproximativ 17.639 de pensionari ai MApN și 14.312 pensionari ai MAI.

Proiectul urmează să fie supus votului în plenul reunit al Parlamentului. Sursele citate susțin însă că adoptarea este sigură, în condițiile în care întreaga coaliție de guvernare susține această măsură.