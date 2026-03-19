Bugetul de stat pe 2026, dezbătut în plenul reunit al Parlamentului. Bolojan: Reflectă posibilitățile țării. Live text

Proiectul bugetului de stat pe 2026 a ajuns joi seara în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, pentru dezbatere și adoptare, după un blocaj în comisiile de buget-finanțe care a amânat adoptarea lui cu o zi. Votul final este programat pentru vineri, potrivit acordului din coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul ședinței, că aprobarea bugetului reprezintă un vot pentru viitorul României, într-un context economic și social complicat: „Guvernul vine cu un buget care reflectă posibilitățile adevărate ale țării”.

Proiectul de buget a fost trimis luni în Parlament și discutat în comisiile de specialitate. Miercuri, dezbaterile s-au blocat după ce amendamentul PSD care prevedea măsurile din Pachetul de Solidaritate, destinat categoriilor defavorizate, nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UDMR a susținut amendamentul, însă PNL și USR au votat împotrivă, iar AUR nu și-a exprimat votul. În urma acestui blocaj, PSD a amenințat că va părăsi dezbaterile pe buget, iar ședințele comisiilor au fost suspendate de mai multe ori.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri seară că parlamentarii formațiunii nu vor vota bugetul fără includerea Pachetului de Solidaritate: „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”, a afirmat Grindeanu, criticând majoritatea parlamentară creată „ad-hoc” din USR, PNL, AUR și POT.

Joi dimineață, liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. În urma discuțiilor, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a găsit o formulă de compromis privind componenta socială a bugetului.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe câștigate în anii trecuți”, a explicat Bolojan. „Ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”.

Ulterior, comisiile reunite de buget-finanțe au reluat, la prânz, dezbaterile pe proiectul bugetului de stat pe 2026. În cadrul ședinței, amendamentul PSD care include Pachetul de Solidaritate, în valoare de 1,1 miliarde de lei, a fost aprobat, după acordul coaliției.