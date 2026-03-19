Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul

Guvernul lui Ilie Bolojan ar trebui să cadă, este de părere Octavian Hoandră. Explicațiile au fost date, joi, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. În emisiune a participat și jurnalistul Bogdan Comaroni.

Octavian Hoandră este de părere că Executivul lui Ilie Bolojan  ar trebui să plece urgent, pentru că s-a dovedit a fi catastrofal. Nu ar fi nimic neobișnuit, nu s-ar crea o criză politică, pentru că în toate țările democratice cad guverne, a afirmat invitatul podcastului.

O să cadă un guvern, e dezastru. Avem nevoie de stabilitate. Toți acești păduchi care guvernează acum și au guvernat și înainte. România s-a ascuns după chestia asta. Vai, nu! Să nu plecăm noi, că se va crea instabilitate. Pe lumea asta cad guvernele. Rapid se pun altele. Sunt țări care au stat în negocieri un an, fără guvern. Păi eu cred că ar fi mai bine fără guvern și cu instabilitate decât cu vânduții ăștia care guvernează. Toți, toți la unison. Deci asta e ideea. Ni se induce și se induce poporului că Domnule, ce să vezi, va fi instabilitate politică și asta e ceva foarte rău”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.

„Joacă teatru, fac mișto de noi”

Bogdan Comaroni crede că la nivelul coaliției de guvernare sunt jocuri de culise și declarații frivole, bazate pe ieșirea de la guvernare. „Tu crezi că ăștia joacă teatru”, a întrebat Robert Turcescu.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară
Ce a mâncat Nicușor Dan la întâlnirea cu Macron, Merz și Guterres
„Joacă teatru, fac mișto de noi. Ok, e clar. Poporul român care e și glumeț s-a și prins și a apărut o poză cu Grindeanu. Mi-a plăcut, în urmă cu vreo două, trei săptămâni. O poza cu Sorin Grindeanu și scria: programul ieșirii din coaliție, de luni până vineri între 9 și 15.

Amenințarea lui Ilie Bolojan

Pentru că pentru Grindeanu era prea lată asta cu ieșirea din coaliție, săptămâna asta am fost amenințați cu ieșirea din coaliție a domnului Bolojan. Deci a venit Bolojan și a zis, fii atent, vineri, ședință mare PNL. Eu sunt cu demisia pe masă. Plec, la revedere, pa! Spargem coaliția! După care a revenit și a zis, aș vrea eu, dar nu mă lasă aia din PNL”, a răspuns Comaroni.

  1. Theo spune:
    19 martie 2026 la 20:12

    Nu ar fi nici o nenorocire. Din contra.

20:22 - Kevin Spacey scapă de judecată. Procesul s-a oprit brusc
20:15 - Analiști occidentali: O înfrângere a Iranului ar slăbi poziția Rusiei pe scena internațională
20:10 - Siegfried Mureșan: Conflictul transnistrean nu oprește integrarea, Republica Moldova avansează spre UE
19:58 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară
19:50 - Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul
19:45 - MAI avertizează asupra e-mailurilor frauduloase care folosesc identitatea unor instituții. Cum se pot proteja românii

Nicușor Dan, luat peste picior după ce donat sânge. Imaginile cu președintele, aspru criticate
Nicușor Dan, luat peste picior după ce donat sânge. Imaginile cu președintele, aspru criticate
Georgescu și Bolojan, două “păpuși”. Între trădare și șantaj
Georgescu și Bolojan, două “păpuși”. Între trădare și șantaj

