Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul

Guvernul lui Ilie Bolojan ar trebui să cadă, este de părere Octavian Hoandră. Explicațiile au fost date, joi, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. În emisiune a participat și jurnalistul Bogdan Comaroni.

Octavian Hoandră este de părere că Executivul lui Ilie Bolojan ar trebui să plece urgent, pentru că s-a dovedit a fi catastrofal. Nu ar fi nimic neobișnuit, nu s-ar crea o criză politică, pentru că în toate țările democratice cad guverne, a afirmat invitatul podcastului.

O să cadă un guvern, e dezastru. Avem nevoie de stabilitate. Toți acești păduchi care guvernează acum și au guvernat și înainte. România s-a ascuns după chestia asta. Vai, nu! Să nu plecăm noi, că se va crea instabilitate. Pe lumea asta cad guvernele. Rapid se pun altele. Sunt țări care au stat în negocieri un an, fără guvern. Păi eu cred că ar fi mai bine fără guvern și cu instabilitate decât cu vânduții ăștia care guvernează. Toți, toți la unison. Deci asta e ideea. Ni se induce și se induce poporului că Domnule, ce să vezi, va fi instabilitate politică și asta e ceva foarte rău”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.

Bogdan Comaroni crede că la nivelul coaliției de guvernare sunt jocuri de culise și declarații frivole, bazate pe ieșirea de la guvernare. „Tu crezi că ăștia joacă teatru”, a întrebat Robert Turcescu.

„Joacă teatru, fac mișto de noi. Ok, e clar. Poporul român care e și glumeț s-a și prins și a apărut o poză cu Grindeanu. Mi-a plăcut, în urmă cu vreo două, trei săptămâni. O poza cu Sorin Grindeanu și scria: programul ieșirii din coaliție, de luni până vineri între 9 și 15.

Pentru că pentru Grindeanu era prea lată asta cu ieșirea din coaliție, săptămâna asta am fost amenințați cu ieșirea din coaliție a domnului Bolojan. Deci a venit Bolojan și a zis, fii atent, vineri, ședință mare PNL. Eu sunt cu demisia pe masă. Plec, la revedere, pa! Spargem coaliția! După care a revenit și a zis, aș vrea eu, dar nu mă lasă aia din PNL”, a răspuns Comaroni.