SUA cred că regimul comunist de la Beijingul n-a renunțat la ideea de a anexa Taiwanul, dar nu în viitorul apropiat

Serviciile de informații ale Statelor Unite apreciază că Republica Populară Chineză (RPC) își menține obiectivul strategic de a prelua controlul asupra Taiwanului, însă nu există indicii că Beijingul ar pregăti o invazie în viitorul apropiat, potrivit AlJazeera.

Concluzia apare în cel mai recent raport anual privind amenințările globale, publicat miercuri, care oferă o imagine actualizată asupra intențiilor și capacităților militare ale Chinei.

Potrivit documentului, comunitatea de informații americană consideră că liderii chinezi nu au stabilit un calendar strict pentru realizarea reunificării și nici nu intenționează, în prezent, să declanșeze o ofensivă militară majoră până în anul 2027.

În mediul politic de la Washington, anul 2027 a fost adesea menționat ca un posibil termen-limită în care armata chineză ar putea atinge capacitatea necesară pentru o invazie a Taiwanului. Cu toate acestea, raportul subliniază că atingerea acestor capabilități nu implică automat o decizie de atac.

Documentul evidențiază că Beijingul ia în calcul mai mulți factori înainte de a decide asupra unei eventuale acțiuni militare, inclusiv nivelul de pregătire al armatei, evoluțiile politice din Taiwan și posibilitatea unei intervenții militare americane.

„Beijingul va lua aproape sigur în considerare o varietate de factori în decizia privind dacă și cum să urmărească opțiuni militare pentru unificare, inclusiv pregătirea Armatei Populare de Eliberare, acțiunile și politica Taiwanului și dacă Statele Unite vor interveni militar”, precizează raportul.

Analiza serviciilor de informații arată că armata chineză a înregistrat „progrese constante, dar inegale” în dezvoltarea capacităților sale. În același timp, Beijingul a intensificat, periodic, exercițiile și operațiunile militare în jurul Taiwanului.

Cu toate acestea, raportul subliniază că există în continuare riscuri semnificative care ar putea descuraja conducerea chineză să opteze pentru o intervenție militară.

În plus, documentul menționează că autoritățile chineze preferă, în continuare, o soluție fără utilizarea forței.

„Conducerea chineză preferă în continuare să realizeze unificarea fără utilizarea forței, dacă este posibil”, se arată în evaluare.

Raportul avertizează că un eventual conflict militar în jurul Taiwanului ar avea consecințe economice majore la nivel global. Taiwanul este un actor esențial în producția mondială de semiconductori, iar aproximativ o cincime din comerțul global tranzitează strâmtoarea Taiwan.

„Chiar și fără implicarea Washingtonului, interesele economice și de securitate ale SUA și ale lumii ar suferi consecințe semnificative și costisitoare, cu perturbarea lanțurilor de aprovizionare tehnologice și creșterea temerilor investitorilor pe piețe”, se arată în raport.

De asemenea, un conflict prelungit între Statele Unite și China ar genera costuri economice fără precedent la nivel global.

Specialiștii în securitate internațională confirmă concluziile raportului american. Bonnie Glaser, directoare a programului Indo-Pacific din cadrul German Marshall Fund, a declarat că liderul chinez nu are un termen fix pentru reunificare.

„Xi Jinping nu are un calendar fix pentru reunificare și preferă să atingă acest obiectiv fără a folosi forța”, a afirmat aceasta.

Totodată, experții atrag atenția că epurările anticorupție din cadrul armatei chineze, care au vizat aproximativ 100 de ofițeri de rang înalt începând cu 2022, ar putea afecta capacitatea operațională a acesteia pe termen scurt.

Alți analiști consideră că riscurile ar putea crește în deceniul următor. „Anii 2030 reprezintă un interval mai periculos, pe baza capabilităților, nu a intenției”, a declarat Kitsch Liao, consultant în domeniul militar și cibernetic.

China consideră Taiwanul o provincie proprie și a declarat că urmărește integrarea acestuia până în 2049, fie prin mijloace pașnice, fie prin forță.

În același timp, Statele Unite nu recunosc oficial guvernul de la Taipei, dar susțin capacitatea de autoapărare a insulei prin furnizare de echipamente militare și instruire.

Washingtonul a menținut însă o poziție strategică ambiguă în ceea ce privește o eventuală intervenție militară directă.

Beijingul a acuzat în repetate rânduri implicarea Statelor Unite și a altor actori internaționali, calificând-o drept ingerință în afacerile interne ale Chinei.