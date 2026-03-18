Donald Trump amână vizita oficială în China pe fondul conflictului cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți amânarea vizitei oficiale mult așteptate la Beijing, unde urma să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit Reuters.

Decizia vine într-un moment în care conflictul cu Iranul influențează politica externă americană și complică eforturile de reducere a tensiunilor dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Într-o declarație făcută în Biroul Oval, Trump a precizat că programul vizitei a fost modificat de comun acord cu partea chineză. „Suntem în proces de reprogramare a întâlnirii. Lucrăm cu Republica Populară China (RPC). Ei au fost de acord”, a spus președintele american.

Vizita lui Donald Trump în Republica Populară China era planificată inițial pentru perioada 31 martie – 2 aprilie, fiind prima deplasare în această țară din cel de-al doilea mandat al său, început în urmă cu 14 luni. Potrivit declarațiilor sale, întâlnirea cu Xi Jinping ar urma să aibă loc „în aproximativ cinci sau șase săptămâni”, fără ca administrația de la Washington să ofere o dată exactă.

Reprezentanții diplomației chineze au confirmat că discuțiile privind vizita sunt în desfășurare. „China și SUA rămân în contact în ceea ce privește vizita președintelui Trump în RPC, inclusiv datele acesteia. Nu am nimic de adăugat în acest moment”, a transmis un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington.

Amânarea vizitei intervine într-un context internațional tensionat, marcat de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Evoluțiile recente au determinat creșterea prețurilor petrolului și au ridicat îngrijorări privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru comerțul global cu energie.

Această situație a generat incertitudine atât în plan economic, cât și diplomatic. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din regiune, în timp ce discuțiile dintre Washington și Beijing pe teme sensibile sunt amânate. Printre subiectele vizate se numără Taiwan, tarifele comerciale, tehnologia semiconductorilor, traficul de droguri, resursele de pământuri rare și schimburile agricole.

Campania americană în Iran a produs efecte semnificative la nivel militar și economic, atrăgând atenția întregii administrații de la Washington. În același timp, Iranul a reacționat la acțiunile comune ale SUA și Israelului, amenințând că va ataca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Solicitările președintelui Trump pentru sprijin internațional au primit răspunsuri limitate. Republica Populară China, unul dintre cei mai mari importatori de petrol la nivel global, nu a oferit până în prezent un răspuns direct acestor solicitări. În primele două luni ale anului 2026, RPCa importat aproximativ 12 milioane de barili de petrol pe zi, potrivit datelor citate în contextul discuțiilor.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a respins interpretarea potrivit căreia amânarea vizitei ar avea legătură cu tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz, afirmând că o astfel de concluzie ar fi „eronată”.

În paralel cu aceste evoluții, oficiali americani și chinezi au continuat dialogul economic. În această săptămână, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a întâlnit la Paris cu vicepremierul chinez He Lifeng.

Discuțiile au vizat posibile achiziții suplimentare de produse agricole americane, inclusiv carne de pasăre, carne de vită și alte culturi. De asemenea, au fost analizate modalități de creștere a fluxului de minerale rare, resurse controlate în mare parte de Republica Populară China, precum și noi mecanisme pentru gestionarea relațiilor comerciale și investiționale dintre cele două state.

Întâlnirile la nivel înalt dintre liderii celor două țări sunt considerate esențiale pentru stabilizarea relațiilor bilaterale, iar amânarea vizitei lui Donald Trump adaugă un element suplimentar de incertitudine într-un context internațional deja tensionat.