China pregătește terenul diplomatic pentru noul summit Trump–Xi

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a transmis semnale de deschidere diplomatică înaintea unui posibil summit între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping, programat pentru sfârșitul lunii martie, potrivit Politico.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Beijing, pe marginea sesiunii anuale a parlamentului chinez.

Oficialul chinez a vorbit despre importanța relației dintre cele două mari puteri și despre rolul întâlnirii dintre lideri în stabilizarea relațiilor bilaterale, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și conflicte regionale.

Potrivit lui Wang Yi, comunicarea directă dintre liderii celor două state reprezintă un element esențial pentru gestionarea relațiilor dintre Washington și Beijing.

„Acest an este un «an important» pentru relațiile dintre China și Statele Unite”, a declarat ministrul chinez de externe, adăugând că Beijingul își dorește ca 2026 să devină „un an de referință pentru o dezvoltare sănătoasă, stabilă și sustenabilă a relațiilor China–SUA”.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping este așteptată să aibă loc în perioada 31 martie – 2 aprilie și ar putea reprezenta un pas important în menținerea armistițiului comercial convenit anul trecut. În octombrie 2025, cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, într-o reuniune descrisă de Trump drept „o întâlnire uimitoare”.

În urma discuțiilor de atunci, Statele Unite au redus o parte dintre tarifele aplicate importurilor din China, iar Beijingul a reluat achizițiile de produse agricole americane, inclusiv soia. De asemenea, autoritățile chineze au eliminat unele restricții privind exporturile de minerale critice.

Summitul planificat pentru finalul lunii martie este văzut ca o oportunitate pentru continuarea dialogului economic și pentru gestionarea divergențelor dintre cele două state, care rămân printre cele mai mari economii ale lumii.

Declarațiile lui Wang Yi au fost făcute într-un moment în care relațiile internaționale sunt influențate de operațiunile militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, un stat considerat partener strategic al Chinei.

Deși Beijingul a exprimat îngrijorări legate de conflict, ministrul chinez de externe a evitat criticile directe la adresa Washingtonului. În schimb, el a subliniat consecințele negative ale conflictului.

„Acesta este un război care nu ar fi trebuit să se întâmple — este un război care nu aduce niciun beneficiu nimănui”, a declarat Wang Yi.

În același timp, oficialul chinez a sugerat că prioritatea actuală a Beijingului este menținerea unui climat diplomatic favorabil pentru viitoarea întâlnire dintre liderii celor două țări.

„Agenda schimburilor la nivel înalt este deja pe masă. Ceea ce trebuie să facă acum cele două părți este să pregătească temeinic aceste întâlniri, să creeze un mediu adecvat, să gestioneze riscurile existente și să elimine perturbările inutile”, a afirmat ministrul chinez de externe.

Relația dintre Statele Unite și China continuă să fie una dintre cele mai importante pentru echilibrul geopolitic și economic la nivel global. În ultimii ani, relațiile bilaterale au fost marcate de dispute comerciale, tensiuni tehnologice și divergențe privind securitatea regională.

Cu toate acestea, ambele guverne au subliniat în repetate rânduri necesitatea menținerii dialogului. Oficialii chinezi consideră că lipsa comunicării ar putea duce la neînțelegeri și la escaladarea tensiunilor la nivel internațional.

În acest context, summitul Trump–Xi este urmărit cu atenție de comunitatea internațională, fiind văzut ca o posibilă oportunitate pentru stabilizarea relațiilor dintre cele două puteri și pentru gestionarea disputelor economice și strategice.