O decizie a președintelui Donald Trump de a lansa atacuri asupra Iranului este „inevitabilă”, a declarat deputatul Republican din Texas, Pat Fallon, la emisiunea „Fox News Live”, în contextul noului schimb de atacuri între SUA și Iran.

Fallon, care face parte atât din Comisia pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, cât și din Comisia pentru Informații, s-a declarat de acord cu președintele libanez Joseph Aoun, care a acuzat Iranul că folosește Libanul drept monedă de schimb în negocierile cu SUA.

„Gardienii Revoluției nu sunt raționali - președintele Libanului a înțeles perfect - și doar pun încă un obstacol nerezonabil în calea negocierilor”, a spus Fallon.

Libanul și Israelul au convenit joi asupra unui armistițiu mediat de SUA, după ce oficialii iranieni au susținut că nu vor mai purta discuții de pace cu SUA atâta timp cât forțele israeliene desfășoară operațiuni în Liban.

Grupul terorist Hezbollah, susținut de Iran, care este ținta Israelului în operațiunile libaneze, a refuzat să accepte armistițiul.

Pat Fallon, a fost, de asemenea, de acord cu fostul comandant adjunct al CENTCOM, viceamiralul în retragere Robert Harward, care a spus că Iranul nu a negociat niciodată cu bună-credință.

„Din păcate, acest lucru trebuie să se termine fie ușor, fie greu și cred că va fi greu”, a spus Fallon.

Întrebat dacă Trump ar trebui să renunțe complet la discuții și să lanseze atacuri asupra Iranului, Fallon a răspuns: „Cred că asta se va întâmpla inevitabil, pentru că nu negociezi cu cineva, într-adevăr, asta ar fi chiar pragmatic”.

Pat Fallon a continuat spunând că el crede că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) este la conducere în acest moment și a afirmat că grupul este prea radical pentru a se negocia cu el.

„Sunt cei mai zeloți militanți și nu vor renunța la uraniul îmbogățit și nu vor deschide Strâmtoarea Ormuz, așa că forța este singura opțiune, din păcate, care cred că îi rămâne președintelui”, a spus Fallon.

Iar fostul șef de stație CIA Dan Hoffman a declarat că Iranul pare să încerce să „crească costurile războiului” pentru Statele Unite prin perturbarea comerțului prin Strâmtoarea Ormuz, escaladarea atacurilor teroriștilor Hezbollah împotriva Israelului și vizarea aliaților din Golf.

„Iranul simte că acest lucru îi oferă un avantaj suplimentar”, a spus Hoffman, referindu-se la presiunea politică internă cu care se confruntă administrația Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.