Președintele american Donald Trump le-a spus în privat consilierilor săi că ar lua în considerare reluarea războiului total și încheierea armistițiului cu Iranul dacă Teheranul ucide trupe americane, au declarat oficiali americani citați de WSJ, insistând că pauza de câteva săptămâni a atacurilor aeriene rămâne intactă, în ciuda unui flux constant de ciocniri violente.

Reticența președintelui cu privire la reluarea războiului sugerează că acesta ar putea fi dispus să reziste unor atacuri mai mici timp de săptămâni - sau chiar luni - pentru a evita un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu.

SUA și Iranul s-au angajat săptămâna aceasta în unele dintre cele mai intense lupte de până acum de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie, Iranul lansând rachete și drone asupra bazelor regionale americane și a aeroportului internațional din Kuweit. Atacurile au lăsat în urmă o victimă.

Lupta pentru controlul Strâmtorii Ormuz a provocat perturbări semnificative pe piețele energetice globale și pe transportul maritim internațional, Teheranul restricționând liberul flux comercial pe această cale navigabilă strategică, iar SUA impunând o blocadă strictă către și dinspre porturile iraniene.

Secretarul de stat Marco Rubio a descris atacurile de tip „dinte pentru dinte” ca fiind de natură pur defensivă și nu o nouă izbucnire a unui război la scară largă.

„Acestea au loc ca răspuns la o acțiune iraniană”, a declarat Rubio miercuri într-o audiere în Camera Reprezentanților. „Dacă ei nu trag asupra acelor nave, noi nu tragem, dar trebuie să răspundem.”

Însă oficialii americani au declarat că atacurile repetate au intensificat presiunea asupra lui Trump și pun la îndoială viabilitatea pe termen lung a armistițiului. Între timp, președintele a declarat în repetate rânduri că este pe punctul de a semna un acord de încheiere a războiului care să redeschidă strâmtoarea, să dezmembreze activitatea nucleară a Iranului și să elimine stocul de uraniu îmbogățit al țării.

Trump adaugă că nu se grăbește să finalizeze pactul, spunând într-un interviu publicat miercuri de New York Post că este puțin probabil - deși încă posibil - ca blocada americană să dureze până la Ziua Muncii (7 septembrie). În același timp, președintele a intervenit rapid și l-a presat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să anuleze o ofensivă militară planificată în Liban, după ce aceasta a amenințat progresul diplomatic.

Trump și consilierii săi au promis că războiul nu va dura mai mult de șase săptămâni, la începerea sa, pe 28 februarie, spunând că scopul a fost eliminarea amenințării nucleare și cu rachete a Teheranului.

„În acea parte a lumii, armistițiul este atunci când tragi într-un mod mai moderat”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval miercuri. El a spus că situația actuală este sub control și că discuțiile de pace cu Iranul avansează.

„E nevoie de doi pentru a dansa tango. I-am lovit foarte tare în altă privință și, prin urmare, au reacționat”, a spus el.

Un oficial al Casei Albe a reiterat că Trump preferă să elimine programul nuclear iranian pe cale diplomatică, dar a fost clar în privința liniilor sale roșii.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că atacurile israeliene asupra Beirutului vor duce la o revenire la războiul total, legând soarta acestui conflict de viitorul armistițiului dintre SUA și Iran.

Luptele intensificate din Strâmtoarea Ormuz și escaladarea Iranului împotriva țintelor regionale acutizează dilema diplomatică a lui Trump. Întrebarea cu care se confruntă este dacă să semneze un acord cu Iranul care este departe de obiectivele sale maximaliste sau să aștepte termenii pe care îi dorește, dar pe care este puțin probabil să îi obțină repede.

De câteva săptămâni, Trump și echipa sa au lucrat la un „memorandum de înțelegere” cu Iranul care ar defini problemele negocierilor pe o perioadă de aproximativ 60 de zile. Trump a respins ultima propunere a Iranului, vinerea trecută, spunându-le consilierilor că Iranul trebuie să facă concesii serioase de la bun început. Teheranul nu ar trebui să primească niciun beneficiu până nu va face acest lucru, le-a spus Trump consilierilor săi.

Iranul, însă, declară că își va negocia programul nuclear doar după ce SUA îi vor debloca activele sau îi va oferi alte câștiguri financiare neașteptate.

Iranul dorește, de asemenea, să pună capăt luptelor dintre Israel și teroriștii Hezbollah, interpușii săi, așa că Trump l-a determinat să-i ceară luni lui Netanyahu să anuleze atacurile planificate la Beirut. Luptele dintre Israel și gruparea teroristă au continuat miercuri, Hezbollah lansând rachete asupra Israelului, în timp ce atacurile israeliene lovesc în apropierea capitalei libaneze.

„Trebuie să dezarmăm Hezbollah și trebuie să demilitarizăm Libanul”, a declarat Netanyahu pentru CNBC miercuri. „Acesta este un obiectiv pe care președintele și cu mine îl împărtășim și asta trebuie să facem.”

După discuțiile cu SUA de miercuri, guvernele israelian și libanez au convenit să reînnoiască un armistițiu, dar acesta a fost condiționat de încetarea ostilităților cu gruparea teroristă Hezbollah susținută de Iran, se arată într-o declarație comună publicată de Departamentul de Stat. Teroriștii Hezbollah nu au fost implicați în discuții.