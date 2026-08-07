Pensia poate fi supusă executării silite prin poprire, însă numai în condițiile prevăzute de lege. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), casele teritoriale de pensii au doar rolul de terț poprit, punând în aplicare măsurile dispuse prin titluri executorii emise de autorități sau de executori judecătorești, fără a decide ele însele instituirea popririi.

Mulți pensionari cred că pensia nu poate fi executată silit. În realitate, legea permitereținerea unei părți din pensie pentru recuperarea unor datorii, însă stabilește limite clare pentru a proteja veniturile persoanelor vârstnice.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, popririle pot fi instituite în baza unor titluri executorii emise de:

-bănci comerciale și cooperative de credit, pentru recuperarea creditelor restante; -autorități fiscale, pentru recuperarea unor obligații fiscale sau amenzi neachitate; -consilii locale, pentru taxe și impozite restante; -executori judecătorești, în baza unor hotărâri judecătorești sau a altor titluri executorii; -persoane fizice sau juridice care au obținut un titlu executoriu împotriva debitorului.

În toate aceste situații, casa teritorială de pensii nu stabilește existența datoriei, ci doar aplică măsura dispusă de autoritatea competentă.

Legea stabilește o limită maximă a sumelor care pot fi reținute.

În cele mai multe situații, reținerea poate ajunge la cel mult o treime (1/3) din pensia aflată în plată. Această limită este aplicată de casele teritoriale de pensii atunci când pun în executare o poprire.

Există însă și situații speciale, reglementate de Codul de procedură civilă, în care pot fi aplicate alte limite, cum este cazul obligațiilor de întreținere stabilite prin hotărâre judecătorească.

Printre cele mai întâlnite situații se numără:

-rate restante la credite bancare; -impozite și taxe locale neachitate; -amenzi fiscale sau alte obligații către bugetul de stat; -despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești; -alte datorii pentru care există un titlu executoriu.

În practică, cele mai frecvente popriri sunt cele rezultate din credite bancare neachitate sau din obligații fiscale restante.

CNPP subliniază că instituția nu stabilește dacă un pensionar trebuie executat silit și nici valoarea datoriei. Casa teritorială de pensii are doar obligația legală de a pune în aplicare măsura dispusă prin titlul executoriu primit de la creditor sau de la executorul judecătoresc.

Dacă pensionarul consideră că poprirea este nelegală sau că datoria a fost achitată, acesta trebuie să se adreseze instituției sau executorului care a emis actele de executare ori instanței competente, după caz.

Poprirea nu înseamnă suspendarea pensiei și nici pierderea dreptului la pensie. Pensionarul continuă să primească diferența rămasă după efectuarea reținerii, în limita prevăzută de lege.

În cazul în care datoria este achitată integral sau executarea silită este anulată, casa teritorială de pensii încetează reținerile după primirea documentelor care atestă încetarea executării silite.