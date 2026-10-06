Unii pensionari români, și anume cei care locuiesc în străinătate trebuie să respecte o obligație administrativă importantă pentru a evita suspendarea temporară a plății pensiei.

Beneficiarii care primesc pensii din România și au domiciliul sau reședința în afara țării trebuie să transmită periodic un document prin care confirmă că sunt în viață.

Este vorba despre certificatul de viață, document pe care pensionarii nerezidenți trebuie să îl transmită din proprie inițiativă către casa teritorială de pensii care le gestionează dosarul. Potrivit regulilor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), documentul trebuie transmis de două ori pe an.

Pensionarii care primesc pensie din România și locuiesc în străinătate trebuie să țină cont de două termene-limită: 31 martie și 30 septembrie, în fiecare an.

Certificatul trebuie semnat personal de beneficiar în fața unei autorități competente din statul în care acesta locuiește sau își are reședința permanentă. Ulterior, autoritatea certifică autenticitatea semnăturii.

Procedura poate fi realizată prin intermediul instituțiilor de pensii sau de securitate socială, al autorităților administrative locale, precum și al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. De asemenea, documentul poate fi certificat de notari publici, avocați, consilieri juridici sau medici de familie, potrivit informațiilor prezentate de CNPP.

Netransmiterea certificatului de viață în termenul prevăzut poate duce la suspendarea plății pensiei. Suspendarea intervine începând cu luna următoare celei în care a expirat termenul pentru transmiterea documentului.

Măsura nu înseamnă însă pierderea definitivă a dreptului la pensie. După transmiterea certificatului de viață, pensionarul poate solicita reluarea plății drepturilor.

În plus, drepturile de pensie restante pot fi achitate pentru perioada în care plata a fost suspendată, cu respectarea termenului general de prescripție.

Pentru a evita întreruperea veniturilor, pensionarii români stabiliți în străinătate trebuie să urmărească cele două termene anuale și să se asigure că certificatul ajunge la casa de pensii competentă.

Modelele oficiale ale certificatului de viață sunt puse la dispoziție de CNPP, inclusiv în mai multe limbi, pentru a facilita îndeplinirea acestei obligații.

Regulile privind certificatul de viață sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, și se aplică pensionarilor nerezidenți care beneficiază de drepturi de pensie din România.