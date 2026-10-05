Angajații din instituțiile și autoritățile publice care se pensionează ar putea recupera mai repede banii obținuți prin hotărâri judecătorești definitive. Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă care schimbă modul de plată a acestor drepturi pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare și pentru cele care sunt deja pensionate.

Proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților, care este for decizional.

Modificarea propusă vizează drepturile de natură salarială devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026. Pentru această categorie, proiectul prevede plata integrală înainte de depunerea dosarului de pensionare sau, în cazul persoanelor deja pensionate, într-un termen de maximum șase luni de la pronunțarea hotărârii definitive.

În prezent, plata acestor drepturi este eșalonată pe o perioadă de cinci ani, potrivit Legii nr. 141/2025, ceea ce înseamnă că sumele stabilite prin hotărâri judecătorești executorii în cursul anului 2026 sunt achitate în tranșe până în 2031.

Pentru angajații care îndeplinesc condițiile de pensionare, propunerea prevede achitarea tuturor drepturilor restante până la depunerea dosarului de pensionare la casa teritorială de pensii.

În cazul persoanelor care sunt deja pensionate, plata integrală ar urma să fie făcută în maximum șase luni de la data pronunțării hotărârii definitive prin care au fost stabilite drepturile cuvenite.

Modificarea nu ar elimina eșalonarea pentru toți angajații din sectorul public.

Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de pensionare și care nu sunt deja pensionate ar urma să primească în continuare drepturile salariale câștigate în instanță potrivit mecanismului prevăzut de Legea nr. 141/2025, respectiv în tranșe pe o perioadă de cinci ani.

Inițiatorii susțin că este necesară o regulă distinctă pentru angajații aflați în apropierea pensionării sau pentru cei care au ieșit deja la pensie. Potrivit argumentelor prezentate în propunerea legislativă, întârzierea plății drepturilor salariale poate afecta stabilirea și cuantumul pensiei.

Propunerea modifică articolul XXIII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și introduce o excepție de la mecanismul general de plată eșalonată.

Pentru personalul care îndeplinește condițiile de pensionare, proiectul prevede plata tuturor drepturilor restante până la depunerea dosarului de pensionare la casa teritorială de pensii.

Pentru personalul deja pensionat, plata integrală a drepturilor stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă ar urma să fie făcută în maximum șase luni de la pronunțarea acesteia.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Senat și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților.