Guvernula aprobat o ordonanță de urgență care permite plata salariilor restante și a altor drepturi bănești pentru o perioadă de până la 12 luni, în cazul companiilor strategice aflate în concordat preventiv. Decizia îi vizează direct pe cei aproximativ 2.400 de salariați ai Liberty Galați, care nu și-au primit integral drepturile salariale de mai multe luni.

Plafonul maxim al sumelor care pot fi achitate unui angajat din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a fost majorat de la echivalentul a șase salarii medii brute pe economie la 12 salarii medii brute. Modificarea legislativă extinde totodată perioada pentru care pot fi acoperite restanțele, de la șase luni la un an.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a prezentat noile prevederi la finalul ședinței Executivului. Măsura urmărește deblocarea plăților către angajații combinatului siderurgic din Galați, în contextul dificultăților financiare ale companiei.

Actul normativ creează cadrul legal pentru extinderea sprijinului acordat salariaților din companiile considerate strategice, care se află în procedură de concordat preventiv.

Decizia a fost luată în contextul unui nou plan de restructurare pentru Liberty Galați, propus administratorilor concordatari de grupul de lucru constituit la nivelul Guvernului, sub coordonarea premierului.

Dan Cărbunaru a explicat că modificarea permite utilizarea Fondului de garantare pentru achitarea drepturilor salariale restante pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută anterior.

„Această decizie a Guvernului permite extinderea perioadei de sprijin de la șase luni la un an. Se dublează perioada pentru care plata salariilor și a altor drepturi bănești restante poate fi acoperită din Fondul de garantare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, în cadrul briefingului de presă.

Noua reglementare stabilește un plafon maxim echivalent cu 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare beneficiar eligibil. Această limită nu înseamnă însă că fiecare salariat va primi automat întreaga sumă, plățile urmând să fie stabilite în funcție de drepturile restante și de condițiile prevăzute de lege.

Conducerea combinatului siderurgic a anunțat că a început demersurile administrative necesare accesării Fondului de garantare, după adoptarea ordonanței de urgență. Reprezentanții companiei consideră că extinderea sprijinului financiar poate contribui la achitarea restanțelor și la menținerea personalului calificat, necesar pentru o eventuală reluare a producției.

Administrația Liberty Galați a transmis că păstrează legătura cu instituțiile din domeniul muncii pentru stabilirea procedurilor de accesare a sumelor.

În perioada următoare trebuie clarificate tipurile de venituri care pot fi acoperite din fond, modul în care vor fi calculate sumele și calendarul efectiv al viramentelor către salariați. Directorul general al Liberty Galați, Aida Nechifor, a salutat măsura adoptată de Executiv.

„Decizia de astăzi dă multă încredere celor care cred în viitorul combinatului și asigură o fundație solidă pentru reluarea producției de oțel la Galați”, a transmis Aida Nechifor, directorul general al Liberty Galați.

În paralel cu măsurile pentru plata salariilor restante, continuă demersurile privind viitorul combinatului siderurgic.

Creditorii au aprobat recent vânzarea activelor Liberty Galați prin negociere directă, fiind stabilit un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA.

Aprobarea acestei proceduri nu înseamnă că societatea are deja un cumpărător. Eventualele oferte ale investitorilor interesați urmează să fie depuse și analizate în etapele următoare ale procesului.

La începutul lunii noiembrie, Guvernul a anunțat că poartă discuții cu mai mulți potențiali investitori privind preluarea combinatului. Deși noua ordonanță permite extinderea perioadei în care salariile restante pot fi achitate din Fondul de garantare, reluarea activității industriale rămâne legată de procesul de restructurare și de identificarea unui investitor pentru platforma siderurgică din Galați.