Situație critică la Liberty Galați. Combinatul riscă să rămână fără curent în câteva zile

Combinatul siderurgic Liberty Galați ar putea fi deconectat de la rețeaua de energie electrică în următoarele zile, după ce contractul cu Electrica nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor restante. Un reprezentant al companiei a avertizat că alimentarea este menținută temporar, iar conducerea combinatului susține că o întrerupere ar putea provoca oprirea tuturor sistemelor de pe platformă. Reluarea alimentării ar putea dura până la 50 de zile.

Liberty Galați se confruntă cu riscul unei întreruperi a furnizării energiei electrice, după expirarea contractului încheiat cu Electrica. Compania nu a reușit să obțină o nouă prelungire a acordului, pe fondul obligațiilor financiare neachitate. Un reprezentant al combinatului, care cunoaște situația, a declarat pentru News.ro că deconectarea ar putea avea loc în numai câteva zile.

„Suntem în iminenţă de deconectare, e o chestiune de zile”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al Liberty Galaţi, familiarizat cu situaţia.

Acesta a afirmat că, în prezent, combinatul nu mai beneficiază de un contract de furnizare și își asigură temporar energia prin Piața pentru Ziua Următoare.

„De data asta nici nu mai avem contract, măcar, suntem pe PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare, n.r.), Astfel, mai putem rămâne conectaţi câteva zile”, a mai spus el.

Contractul încheiat cu Electrica, despre care reprezentanții Liberty Galați au vorbit în luna februarie, a avut o durată inițială de șase luni. Ulterior, acordul a fost extins pentru încă o lună, însă această soluție nu mai poate fi utilizată.

„S-a mai prelungit încă o lună dar nu se mai poate prelungi”, a adăugat reprezentantul Liberty Galaţi.

Principala problemă o reprezintă datoriile restante ale combinatului, care nu pot fi achitate în actualele condiții financiare ale societății.

Lipsa unui contract de furnizare pune astfel sub semnul întrebării continuarea alimentării cu energie electrică a platformei siderurgice.

Riscul întreruperii alimentării cu electricitate a fost adus și în atenția Guvernului. Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat că a transmis Executivului informații despre situația combinatului și despre consecințele pe care le-ar putea avea deconectarea.

Potrivit acestuia, problema depășește aspectele financiare și poate genera dificultăți atât pentru angajați, cât și pentru funcționarea instalațiilor industriale.

„Am comunicat Executivului riscul întreruperii energetice, ea vine cu anumite riscuri sociale şi chiar tehnologice”, a declarat pentru News.ro George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi.

Joi, 26 de directori ai combinatului au semnat o scrisoare deschisă în care au prezentat principalele riscuri cu care se confruntă Liberty Galați. Documentul poartă inclusiv semnăturile directorului general, Aida Nechifor, și directorului de producție, Cornel Moisescu.

Unul dintre cele mai grave scenarii descrise de conducere este oprirea furnizării energiei electrice. Potrivit semnatarilor, întreruperea alimentării ar putea determina, în numai câteva ore, oprirea sistemelor combinatului. Directorii avertizează că reconectarea și repunerea în funcțiune a întregii platforme ar presupune o procedură complicată, care nu a mai fost realizată până acum.

„O eventuală deconectare a Combinatului de la electricitate aduce într-o perioadă extrem de scurtă, de câteva ore, colapsul tuturor sistemelor Combinatului şi dificultatea re-energizării Platformei Siderurgice, un proces extrem de complex, care nu a fost realizat vreodată şi despre care credem că poate dura şi 50 de zile. De asemenea, nu excludem unele dezechilibre în sistemul energetic naţional”, arată conducerea Liberty Galaţi.

Semnatarii documentului atrag atenția și asupra posibilității producerii unor dezechilibre în sistemul energetic național, în cazul unei deconectări.

O întrerupere a furnizării energiei ar afecta inclusiv activitățile industriale care continuă să se desfășoare în prezent pe platforma Liberty Galați. Conducerea combinatului a anunțat că secția de țevi sudate, singura care funcționează la capacitate maximă, ar urma să își înceteze activitatea în cazul deconectării. Această secție are deja comenzi care îi asigură încărcarea pentru următoarele două-trei luni.

Directorii susțin că oprirea producției ar putea afecta și relațiile comerciale, prin pierderea comenzilor existente și a celor viitoare.

„Vom opri şi producţia de la secţia de ţevi sudate, deşi aceasta este încărcată 100% pe următoarele două - trei luni, iar clienţii actuali şi viitori nu vor mai pune comenzi”, mai arată conducerea combinatului gălăţean.

Situația actuală apare la câteva luni după ce Electrica și Liberty Galați au făcut publică intenția de a dezvolta împreună capacități de producere și stocare a energiei regenerabile. Pe 24 februarie 2026, Electrica a transmis un comunicat privind semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați. Documentul viza realizarea unor investiții în instalații fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, pe terenurile deținute de combinatul siderurgic.

„Electrica informează investitorii ca a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înţelegere cu Liberty Galaţi S.A. referitor la dezvoltarea de capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de pana la 500MW, pe terenurile aflate în proprietatea Liberty Galaţi S.A.”, se arată în respectivul comunicat de presă.

Proiectul urmărea ca energia produsă să poată fi utilizată, într-o proporție cât mai mare, pentru consumul propriu al platformei siderurgice. Cele două companii aveau în vedere și creșterea siguranței alimentării cu electricitate, precum și reducerea costurilor pe termen lung.

„Modelul operaţional vizat este menit să maximizeze autoconsumul şi siguranţa în alimentare cu energie electrică si sa optimizeze costurile pe termen lung. Structura aleasă permite valorificarea complementarităţilor strategice dintre cele două entităţi”, se mai arăta în documentul transmis public.

La momentul semnării memorandumului, directorul general al Electrica, Alexandru-Aurelian Chiriță, a prezentat parteneriatul drept o oportunitate de dezvoltare a unor noi capacități energetice. Potrivit acordului, detaliile investiției urmau să fie stabilite după realizarea studiilor de fezabilitate. Implementarea proiectului era condiționată și de obținerea aprobărilor corporative necesare.

„Prin acest acord, Electrica şi Liberty Galaţi îşi propun să transforme potenţialul tehnologic şi financiar actual într-un motor de schimbare pentru sectorul energetic românesc. Detaliile finale ale parteneriatului vor fi definitivate după finalizarea studiilor de fezabilitate si va putea fi implementat după obţinerea aprobărilor corporative necesare, vizând crearea unui model de excelenţă adaptat cerinţelor actuale de sustenabilitate, scopul fiind acela de a impune un nou etalon de performanţă în industria energetică din România. Pentru Electrica, acest parteneriat este o oportunitate excelentă de a produce valoare adăugată investitorilor noştri, cat si industriei energetice, prin folosirea experienţei noastre în tranziţia energetică”, anunţa la momentul respectiv Alexandru-Aurelian Chiriţă, director general Electrica.

În contextul riscului de deconectare a combinatului, News.ro a solicitat un punct de vedere din partea Electrica. Întrebările transmise companiei au vizat situația contractului de furnizare a energiei electrice, dar și posibilitatea ca Liberty Galați să fie deconectat în perioada imediat următoare.

De asemenea, Electrica a fost întrebată dacă Memorandumul de Înțelegere semnat în februarie, pentru dezvoltarea capacităților fotovoltaice de până la 500 MW, rămâne în vigoare. Jurnaliștii au solicitat informații și de la CITR, administratorul concordatar al Liberty Galați, în legătură cu situația alimentării cu energie electrică.

Până la momentul publicării informațiilor, nici Electrica, nici CITR nu au transmis răspunsuri solicitărilor News.ro.