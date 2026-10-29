Situația din sectorul energetic din România impune implicarea autorităților și a operatorilor pentru identificarea unor soluții care să asigure traversarea sezonului rece, a declarat joi Mircea Man, secretar general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Oficialul a vorbit despre prețurile ridicate, nivelul producției interne și necesitatea investițiilor în infrastructură.

Declarațiile au fost făcute la Cluj-Napoca, în cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, unde reprezentanți ai autorităților, companiilor energetice și specialiști în securitate cibernetică discută despre protejarea infrastructurilor critice.

„Eu aş spune că situaţia în acest moment nu este printre cele mai bune. Nu aş spune de Cernavodă, de producţia mai mică regenerabilă, fiind perioada de iarnă, dar sigur că, cu toţii, factorii care trebuie să se implice, Ministerul Energiei, operatorii, furnizorii, ANRE-ul, trebuie să găsească soluţii să trecem această iarnă”, a declarat Mircea Man.

Secretarul general al ANRE a precizat cătarifele nu sunt stabilite de factorul politic, ci în baza unei metodologii care include criterii și formule de calcul. Operatorii transmit datele necesare autorității, iar tarifele sunt stabilite individual, în funcție de metodologia aprobată.

Mircea Man a afirmat că solicitările operatorilor privind investițiile în securitate cibernetică sunt analizate, iar acolo unde există argumente pot fi operate modificări ale tarifelor.

„Niciodată nu s-a pus problema să discutăm cu un operator şi să nu găsim soluţii în investiţii în securitate cibernetică, atât cât se poate”, a spus oficialul.

Acesta a menționat că rata de rentabilitate luată în calcul a fost de 6,94%, în condițiile în care operatorii solicitau un nivel dublu. Potrivit lui Man, metodologia urmărește să asigure un echilibru între solicitările companiilor și criteriile de reglementare.

Oficialul a susținut că investițiile în infrastructură reprezintă o direcție esențială pentru sectorul energetic și a menționat că au existat solicitări din partea Parlamentului pentru modificări legislative în acest domeniu.

Mircea Man a comparat nivelul actual al producției de energie cu cel din perioada de dinainte de 1990. Potrivit datelor prezentate de acesta, România producea atunci 14.000 de megawați, în timp ce în prezent nivelul ar fi de aproximativ 7.000 de megawați.

Oficialul ANRE a mai declarat că, în orele de seară, importurile acoperă peste 40% din necesarul de energie, indicând această situație drept unul dintre elementele care reflectă starea economiei românești.

În ceea ce privește dezvoltarea de noi capacități de producție, Man a precizat că ANRE are peste 600 de solicitări, însă obținerea autorizației de înființare nu garantează că proiectele ajung până la etapa licențierii.

Un alt aspect evidențiat de oficialul ANRE este diferența dintre numărul prosumatorilor și cel al celor care dispun de sisteme de stocare a energiei.

Potrivit cifrelor prezentate de Mircea Man, România are peste 400.000 de prosumatori, însă numai 113.000 au capacități de stocare.

Acesta a atras atenția și asupra variațiilor mari ale prețurilor energiei în cursul aceleiași zile, comparând un preț de 5 euro la prânz cu unul de 520 de euro la ora 19:00.

„Sunt elemente pe care cu toţii, factorii de răspundere, trebuie să le punem şi să găsim soluţii, nu vinovaţi, pentru că nu se poate la prânz să avem un preţ de 5 euro şi la ora 19:00 de 520 euro. Asta este realitatea. Dacă nu o privim în faţă, nu vom găsi soluţii”, a declarat Mircea Man.