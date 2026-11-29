Traficul feroviar în zona Galați - Brăila, afectat din cauza unor deficiență la şină şi la linia de contact a fost reluat, anunţă duminică CFR SA. De asemenea, a fost restabilită circulaţia şi între staţiile CF Crivina şi Brazi, întreruptă din cauza unui copac căzut în zona liniei de contact. Trei trenuri au avut întârzieri de peste două ore.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că deficienţele constatate la şină, pe sectorul Vădeni – Barboşi, precum şi cele de la linia de contact, între staţiile CF Şendreni şi Barboşi, au fost remediate, în urma intervenţiilor desfăşurate pentru înlăturarea efectelor incidentelor produse în seara zilei de 28 noiembrie.

La ora 03:12, a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a liniei de contact între staţiile CF Şendreni şi Barboşi, fiind reluată circulaţia trenurilor remorcate cu locomotive electrice, cu respectarea vitezei de circulaţie stabilite pentru sectorul respectiv.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în urma intervenţiilor desfăşurate pe parcursul nopţii pentru îndepărtarea unui copac căzut în zona instalaţiilor de electrificare, la km feroviar 49+400, circulaţia feroviară a fost reluată între staţiile CF Crivina şi Brazi, la ora 01:51 pe firul II, respectiv la ora 03:34 pe firul I.

Incidentul produs sâmbătă seară a generat întârzieri pentru următoarele trenuri de călători:

IR 16534, operat de InterRegional Călători – 152 de minute;

IRN 1669, operat de CFR Călători – 137 de minute;

RE 11069, operat de Regio Călători – 146 de minute.

„Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite şi intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale ţării.

Pentru gestionarea condiţiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive, care includ asigurarea personalului de intervenţie, pregătirea utilajelor şi echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalaţiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum şi asigurarea materialelor necesare intervenţiilor”, anunțau, sâmbătă, cei de la CFR.