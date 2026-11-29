Leul moldovenesc a împlinit, duminică, 29 noiembrie, 33 de ani de la introducerea sa în circulație. Cu această ocazie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a transmis un mesaj în care a prezentat progresele înregistrate în modernizarea serviciilor financiare, prioritățile instituției și reformele necesare pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul financiar european.

Aniversarea monedei naționale a Republicii Moldova are loc în anul în care banca centrală a marcat 35 de ani de la înființare.

În mesajul său, Anca Dragu a făcut referire la cuvintele lui Jean Monnet, unul dintre promotorii integrării europene: „Nimic nu este posibil fără oameni, nimic nu durează fără instituții”.

Guvernatoarea BNM a amintit contribuția specialiștilor care au participat la constituirea băncii centrale și la introducerea monedei naționale, în primii ani de independență ai Republicii Moldova.

„Oamenii au făcut posibile ambele începuturi: au pus bazele băncii centrale și au pregătit introducerea monedei naționale, într-o perioadă în care Republica Moldova își organiza viața economică în primii ani de independență. Prin instituția pe care au construit-o, munca lor a căpătat continuitate”, a transmis Anca Dragu.

Conducerea Băncii Naționale a Moldovei are printre priorități menținerea stabilității prețurilor și supravegherea sistemului financiar.

Anca Dragu a vorbit despre importanța independenței instituționale în adoptarea măsurilor de politică monetară, precum și despre aplicarea consecventă a reglementărilor din sectorul financiar.

„Astăzi, stabilitatea prețurilor rămâne în centrul mandatului BNM. De aceea, deciziile de politică monetară cer o analiză atentă, independență și explicații clare. Încrederea oamenilor depinde, în același timp, de un sistem financiar bine supravegheat, în care regulile sunt aplicate consecvent”, a afirmat guvernatoarea.

Modernizarea infrastructurii de plăți a fost o altă temă abordată de Anca Dragu în mesajul dedicat aniversării leului moldovenesc. Prin intermediul sistemului MIA, dezvoltat de banca centrală, transferurile în moneda națională pot fi efectuate în câteva secunde, indiferent de oră.

Totodată, conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a permis reducerea timpului și a costurilor aferente transferurilor în moneda europeană către țările participante.

Guvernatoarea BNM a explicat că aceste schimbări vin în sprijinul cetățenilor care au familii în străinătate, al studenților și al companiilor care desfășoară activități comerciale cu parteneri europeni.

„Conectarea la SEPA a cerut însă mai mult decât o soluție tehnică. A fost nevoie de reguli aliniate la standardele europene, bănci pregătite și cooperare între instituții”, a spus Anca Dragu.

În perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, guvernatoarea BNM a făcut referire și la concluziile raportului Comisiei Europene din 2026 privind evoluția sectorului financiar. Potrivit documentului invocat de Anca Dragu, sistemul financiar moldovenesc a înregistrat progrese în pregătirea pentru aderare, iar băncile și-au menținut stabilitatea și un nivel adecvat de capitalizare.

„Raportul constată că sectorul bancar rămâne stabil și bine capitalizat. Este o apreciere a muncii oamenilor și a capacității instituțiilor de a duce reformele mai departe”, a afirmat guvernatoarea BNM.

Printre obiectivele urmărite în continuare de instituție se numără armonizarea legislației bancare cu reglementările europene, recunoașterea echivalenței cadrului de supraveghere financiară și extinderea serviciilor de plată accesibile populației.

„Încrederea în leu și apropierea de UE se sprijină pe aceeași temelie: o bancă centrală independentă, reguli clare și un sistem financiar bine supravegheat. Continuăm alinierea legislației bancare la normele europene, lucrăm pentru recunoașterea echivalenței cadrului de supraveghere și dezvoltăm servicii de plată tot mai accesibile”, a transmis Anca Dragu.