Republica Moldova încearcă să atragă mai multe investiții din România. Stabilitatea sistemului bancar, apropierea de standardele europene și costurile mai mici ale transferurilor în euro sunt printre argumentele prezentate mediului de afaceri de către guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.

Aceasta i-a îndemnat pe investitorii români să ia în calcul deschiderea unor afaceri sau extinderea proiectelor existente peste Prut. Mesajul a fost transmis pe 13 noiembrie, la o conferință organizată la Banca Națională a României.

Anca Dragu a participat în calitate de invitată specială la conferința „Strategii de business și soluții de creștere într-un climat economic, politic și social complex”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai băncilor, companiilor de asigurări și leasing, ai pieței de capital, precum și analiști și specialiști din mediul academic.

În cadrul discuțiilor despre contribuția sectorului financiar la dezvoltarea economiei, guvernatoarea BNM a prezentat oportunitățile din Republica Moldova pentru companiile care vor să investească. Totoodată și pentru cei care să-și extindă activitatea pe ambele maluri ale Prutului.

Potrivit Ancăi Dragu, una dintre prioritățile țării în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană este atragerea capitalului . Precum și transformarea acestuia în investiții care să susțină economia pe termen lung. Guvernatoarea a subliniat că sistemul bancar din Republica Moldova este stabil. Acest aspect fiind menționat și în raportul anual al Comisiei Europene pentru 2026. Banca Națională lucrează la apropierea regulilor de funcționare și supraveghere a băncilor de standardele europene.

„Pe măsură ce Republica Moldova se pregătește pentru aderarea la Uniunea Europeană, una dintre priorități este să creștem capacitatea economiei de a atrage capital și de a-l transforma în investiții pe termen lung. Stabilitatea sectorului bancar este remarcată în Raportul anual al Comisiei Europene privind Republica Moldova pentru 2026”, a declarat Anca Dragu.

Aceasta a menționat și importanța dezvoltării pieței de capital. Cooperarea cu România în acest domeniu ar putea oferi companiilor moldovenești mai multe posibilități de finanțare și acces la un număr mai mare de investitori.

Un exemplu concret al avantajelor cooperării financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este aderarea țării la SEPA, Zona Unică de Plăți în Euro. Sistemul permite efectuarea transferurilor în euro între țările participante în condiții mai simple și la costuri mai mici.

În primul an de la conectare, prin acest mecanism au fost realizate aproximativ 1,2 milioane de tranzacții. Costul mediu al unui transfer a fost de circa un euro.

Reducerea comisioanelor pentru plățile în euro către alte țări a generat economii estimate la 16,4 milioane de euro. De aceste avantaje au beneficiat atât cetățenii, cât și companiile care efectuează plăți peste hotare.

În fața investitorilor români, Anca Dragu a invocat și evoluția calificativului acordat Republicii Moldova de agenția internațională de evaluare financiară Moody’s. În aprilie 2026, agenția a îmbunătățit ratingul suveran al țării de la B3 la B2 și a menținut perspectiva stabilă. Este cel mai bun calificativ acordat Republicii Moldova de Moody’s în ultimii 25 de ani.

Conferința de la București a abordat și perspectivele economice pentru 2027, rolul băncilor în finanțarea investițiilor și identificarea unor surse alternative de finanțare pentru companii.

Evenimentul a fost organizat în cadrul seriei de conferințe „Bucharest Leaders’ Summit. Empowering the Future”. Aceasta fiind inițiată de Grupul de Presă MediaUno, Asociația MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Institutul Național de Statistică.