Insula Iubirii 2026. Ultimele trei cupluri rămase în competiție au luat deciziile finale după cele 21 de zile petrecute în Thailanda. Doi dintre participanți au ales să plece acasă alături de ispite, în timp ce unul dintre cuplurile căsătorite a decis să își mai acorde o șansă. Antena 1 a anunțat că poveștile concurenților vor continua într-o ediție specială, programată vineri, 4 decembrie, de la ora 20:30.

Bianca și Remi au fost primii concurenți care s-au întâlnit în cadrul ultimelor ceremonii ale focului din acest sezon. După cele trei săptămâni în care au locuit separat, ambii au ajuns la concluzia că nu își mai doresc să formeze un cuplu.

Remi a dezvăluit însă că experiența din Thailanda i-a schimbat și planurile sentimentale. Acesta a spus că apropierea de ispita Daniela i-a oferit starea de bine pe care o căuta.

Astfel, concurentul a ales să înceapă o relație cu Daniela, alături de care a decis să se întoarcă în România.

O despărțire a fost anunțată și în timpul întâlnirii dintre Claudia și Ionuț. Discuția celor doi a fost marcată de reproșuri și acuzații reciproce, iar la finalul ceremoniei aceștia au decis să își continue viețile separat.

Claudia a ales să înceapă o relație cu Eduard, ispita de care s-a apropiat în timpul filmărilor din Thailanda.

La rândul său, Ionuț, cunoscut și sub numele de Mocăniță, a hotărât să plece împreună cu Andrușca.

Cele două relații formate în timpul emisiunii urmau astfel să continue și după încheierea experienței de la Insula Iubirii.

Ultima ceremonie a focului din acest sezon i-a adus față în față pe Bianca și Marco. La întâlnirea celor doi soți a participat și Gabriella, ispita implicată în povestea cuplului.

Spre deosebire de ceilalți concurenți care au participat la ceremoniile finale ale serii, Bianca și Marco au hotărât să nu pună capăt căsniciei.

Cei doi au ales să plece împreună din Thailanda și să încerce să depășească problemele apărute în relație. Gabriella a părăsit singură emisiunea.

Antena 1 a ocupat primul loc în clasamentul audiențelor pe toate cele trei categorii de public în timpul difuzării ediției finale Insula Iubirii. Potrivit datelor Fifty5Blue, comunicate de postul de televiziune, în intervalul orar 19:59 – 00:46, emisiunea a obținut, în rândul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, 6,6 puncte de rating și o cotă de piață de 28,1%. În același interval, PRO TV a înregistrat 3,9 puncte de rating și 16,4% cotă de piață.

La nivel urban, Antena 1 a obținut 5,8 puncte de rating și 19,8% cotă de piață, comparativ cu PRO TV, care a înregistrat 4,2 puncte de rating și o cotă de piață de 14,4%. În rândul publicului național, finala Insula Iubirii a înregistrat 6,6 puncte de rating și 20,8% cotă de piață. PRO TV s-a clasat pe poziția secundă, cu 4,8 puncte de rating și 15% cotă de piață.

Vârful de audiență a fost înregistrat la ora 22:10, când aproape 1,4 milioane de telespectatori urmăreau emisiunea.

Antena 1 a ocupat prima poziție și pe întregul interval de prime-time, cuprins între orele 19:00 și 00:00. În rândul publicului comercial, postul a înregistrat 5,9 puncte de rating și 24,1% cotă de piață, față de PRO TV, care a obținut 4,3 puncte de rating și 17,8% cotă de piață.

Telespectatorii vor afla ce s-a întâmplat cu relațiile concurenților după întoarcerea în România în cadrul unei ediții speciale, intitulată Insula Iubirii – Reuniuni.

Participanții se vor întâlni din nou cu prezentatorul Radu Vâlcan și vor vorbi despre schimbările intervenite în viețile lor după terminarea filmărilor.

Ediția în care vor fi dezvăluite situațiile actuale ale cuplurilor va fi difuzată vineri, 4 decembrie 2026, începând cu ora 20:30, la Antena 1.