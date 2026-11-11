O eroare a departamentului financiar de la Antena 1 a transformat premiul câștigat de Costin Gheorghe, fratele cântăreței Elena Gheorghe, la emisiunea „Splash! Vedete la apă”, într-un litigiu ajuns în instanță.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, fostul concurent ar fi primit de două ori suma de 3.210 lei, deși avea dreptul la un singur premiu. După ce televiziunea nu și-a recuperat banii pe cale amiabilă, a deschis un proces și a solicitat inclusiv dobândă legală.

În vara anului 2022, Costin Gheorghe a participat la emisiunea „Splash! Vedete la apă”, unde a câștigat cea de-a cincea ediție. Premiul stabilit pentru performanța sa a fost de 3.210 lei, conform documentelor depuse ulterior la dosar.

Banii nu au ajuns imediat în contul concurentului, ci abia la sfârșitul lunii noiembrie 2022. La aproximativ trei săptămâni distanță, însă, un angajat al departamentului financiar ar fi efectuat din nou plata. Astfel, Costin Gheorghe a încasat în total 6.420 de lei, cu 3.210 lei peste suma care i se cuvenea.

„În motivare, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului Costin Gheorghe la restituirea sumei de 3.210 lei, sumă plătită fără a fi datorată, întrucât a fost virată de două ori în contul său bancar, deși avea dreptul să o încaseze doar o singură dată”, se arată în documentele citate de CANCAN.RO.

Reprezentanții televiziunii ar fi încercat să recupereze suma transferată din eroare, însă, potrivit publicației, Costin Gheorghe nu ar fi restituit banii. Antena 1 a invocat prevederile Codului civil referitoare la îmbogățirea fără justă cauză și a susținut că fostul concurent avea obligația de a înapoia suma încasată necuvenit.

„A precizat că încasarea dublă a sumei constituie îmbogățire fără justă cauză, generând obligația de restituire, conform art. 1.345 Cod civil. A mai arătat că, întrucât pârâtul a refuzat să primească notificarea nr. 3490/05.03.2024, a procedat la punerea sa în întârziere, conform art. 1.522 Cod civil”.

Pentru că plata suplimentară fusese făcută în decembrie 2022, televiziunea a solicitat și dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu 22 decembrie 2022 și până la restituirea efectivă a banilor.

Potrivit informațiilor prezentate de CANCAN.RO, Costin Gheorghe nu a răspuns nici solicitărilor instanței și nu a depus formularul de răspuns la cererea de chemare în judecată.

„Pârâtul nu a comunicat instanţei formularul de răspuns completat si nici nu a răspuns printr-un alt mijloc cererii formulate de reclamantă”.

Judecătorii au analizat documentele depuse de Antena 1, printre care procesele-verbale care atestau câștigarea concursului și cele două ordine de plată. Instanța a concluzionat că suma de 3.210 lei fusese achitată fără să existe o obligație în acest sens și a admis cererea televiziunii.

„În aceste condiţii, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile plăţii nedatorate, astfel că va admite cererea şi va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3210 lei reprezentând plată nedatorată (…) Obligă pârâtul la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, calculată prin raportare la debitul de 3210 lei, începând cu data de 22.12.2022 și până la data plății efective”.