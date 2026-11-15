În această seară, de la ora 20:00, noul sezon Chefi la cuțiteîncepe în forță la Antena 1 și AntenaPLAY: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu intră în ringul amuletelor pregătiți pentru o serie uimitoare de confruntări culinare. Irina Fodor va da startul competiției cu o regulă care va da peste cap strategiile și planurile Chefilor: cutiile misterioase cu ingrediente, jurații având astfel accesul restricționat la cămară.

„Nu aveți voie să gătiți cu altceva în afară de ce se află în aceste cutii!” va fi anunțul Irinei în această seară. Așadar, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu primesc din partea Irinei Fodor o dublă provocare: pe lângă tema fiecărei probe pentru amuletă, misterioasele cutii le vor aduce ingredientele impuse.

Fiecare rețetă va trebui astfel gândită pe loc, adaptată temei, dar și conținutului cutiei, care va cuprinde toate ingredientele puse la dispoziție. Chefii nu vor avea voie să adauge pe parcurs, din cămară, alte ingrediente! Cutiile se vor împărți între jurați în urma unui test desfășurat la începutul fiecărei probe: Chef-ul care va câștiga va avea super-avantajul de a le împărți.

De partea cealaltă, audițiile pe nevăzute aduc încă din prima rundă farfurii surprinzătoare, care-i vor face pe Chefi să spună: „Suntem în fața unui potențial cuțit de aur!”.

Jurații vor avea parte de întâlniri neașteptate, vor cunoaște concurenți ambițioși, cu experiențe remarcabile și vor descoperi noi povești emoționante. Printre competitorii care vor păși diseară în ringul audițiilor se numără gemenii Leon și George Moldovan, care își doresc să-i cucerească pe jurați cu două preparate sofisticate, fiind pasionați de gătit.

Dincolo de plăcerea cu care gătesc, frații împart un trecut cu perfomanțe sportive.Traseul lor a fost, însă, întrerupt de perioade traumatizante după ce și-au descoperit grave probleme de sănătate.

„La 25 de ani m-am îmbolnăvit. Mi s-au înfundat arterele femurale. Am fost în pericol de amputare a picioarelor. Aveam dureri îngrozitoare și am crezut că acela e sfârșitul”, a mărturisit George. La rândul lui, Leon s-a confruntat cu aceeași boală: „Nu eram pregătit psihic pentru a pierde un picior”, a dezvăluit Leon la întâlnirea cu Chefii. Întreaga poveste cutremurătoare urmează în această seară, la audițiile Chefi la cuțite.

Cine va câștiga prima amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite, dar și toate momentele pline de suspans și emoție din cea dintâi rundă de audiții vor putea fi urmărite de telespectatori în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30 – dar săptămâna viitoare, emisiunea va putea fi vizionată doar luni și miercuri, întrucât marți, 17 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul din deplasare al Naționalei de fotbal a României cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina.