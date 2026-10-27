„Chefi la cuțite” revine cu sezonul 18. Când începe noua competiție 

Noul sezon „Chefi la cuțite” începe pe 15 noiembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o nouă rundă de audiții pe nevăzute, concurenți ambițioși și o competiție intensă între cei patru jurați: Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu.

Prezentatoarea Irina Fodor va da startul sezonului cu numărul 18, care va putea fi urmărit duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Producția revine cu noi provocări culinare, preparate surprinzătoare și povești personale ale concurenților care își doresc să demonstreze că merită un loc în competiție.

În paralel, jurații se vor confrunta în luptele pentru amulete, unde fiecare avantaj poate conta în etapele următoare ale show-ului.

Potrivit informațiilor anunțate de Antena 1, premiera noului sezon este programată pentru 15 noiembrie 2026. Emisiunea va avea patru ediții pe săptămână, difuzate atât la televizor, cât și pe platforma AntenaPLAY.

Programul anunțat este următorul:

Duminică: de la ora 20:00;

de la ora 20:00; Luni: de la ora 20:30;

de la ora 20:30; Marți: de la ora 20:30;

de la ora 20:30; Miercuri: de la ora 20:30.

Formatul păstrează audițiile pe nevăzute, etapa în care jurații evaluează preparatele fără să vadă concurenții, dar și confruntările pentru amulete. Acestea din urmă le oferă chefilor posibilitatea de a obține avantaje care pot influența parcursul competiției.

Cei patru jurați anunță o competiție în care nivelul preparatelor, ambițiile personale și rivalitatea dintre bucătari vor avea un rol important.

Chef Richard Abou Zaki a vorbit despre evoluția formatului și despre nivelul la care se pregătesc concurenții să ajungă. „Revoluția în bucătărie continuă cu această nouă etapă extraordinară și de-abia aștept să descoperiți și voi noii concurenți”, a declarat acesta, potrivit comunicării Antena 1.

La rândul său, Chef Orlando Zaharia a descris noua ediție drept „un sezon cu adevărat exploziv”, subliniind că întrecerea pune la încercare nu doar priceperea culinară, ci și răbdarea, tenacitatea și orgoliile participanților.

Chef Ștefan Popescu a transmis că intră în competiție cu obiectivul de a câștiga. „Niciunul dintre jurați nu are dorință și ambiție de a câștiga mai mult decât mine. Intru în competiție gata să dau totul”, a afirmat acesta.

Chef Alexandru Sautner a anticipat, la rândul său, o confruntare mai intensă, cu preparate mai bune și provocări care pot aduce surprize inclusiv pentru jurați. Potrivit acestuia, experiența acumulată în sezoanele precedente contribuie la creșterea ambițiilor și a dorinței de victorie.

Unul dintre punctele centrale ale noului sezon va fi reprezentat de audițiile pe nevăzute, în care concurenții trebuie să își convingă jurații prin ceea ce pun în farfurie. Preparatele, tehnica și combinațiile de gusturi vor conta în evaluarea celor patru chefi.

În același timp, luptele pentru amulete vor aduce confruntări directe între jurați. Miza acestor dueluri este obținerea unor avantaje care pot deveni importante pe parcursul competiției.

Noul sezon mizează astfel pe două direcții principale: descoperirea unor concurenți cu potențial și rivalitatea dintre cei patru bucătari consacrați ai emisiunii. Poveștile personale ale participanților vor completa parcursul culinar, într-un format care combină tehnica, presiunea competiției și emoția.

Sezonul 18 „Chefi la cuțite” va fi difuzat la Antena 1 și disponibil pe AntenaPLAY, începând cu 15 noiembrie 2026.

Edițiile sunt programate duminica, de la ora 20:00, și în serile de luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.