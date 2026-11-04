Denise Rifai se pregătește să revină pe micul ecran cu un nou proiect televizat, de această dată la Antena Stars. Jurnalista va prezenta un format în direct, în care vor fi abordate cele mai importante subiecte ale momentului, alături de invitați din diverse domenii.

Noul proiect a fost pregătit timp de trei luni, perioadă în care Denise Rifai și echipa postului au lucrat la conceptul emisiunii și la toate detaliile necesare lansării. Prezentatoarea spune că așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu publicul și că noul format este unul de care se simte apropiată.

Înainte de anunțarea tuturor detaliilor despre emisiune, Denise Rifai le-a transmis un mesaj telespectatorilor, după numeroasele întrebări primite despre revenirea sa pe micul ecran.

„Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului. De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea”, a arătat ea.

Elena Savu, director Antena Stars, a oferit câteva informații despre pregătirile pentru noua emisiune și colaborarea cu jurnalista. Potrivit acesteia, proiectul va combina experiența Denisei Rifai în interviuri cu un decor special și invitați care vor contribui la dinamica fiecărei ediții.

„Ultima perioadă a adus extrem de multă energie creativă pentru mine și echipa mea. Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție. Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aștept să vă putem da toate detaliile și să dăm startul”, a explicat Elena Savu.

Data lansării și alte informații despre noul format urmează să fie anunțate în perioada următoare. Acestea vor fi publicate și pe paginile de social media ale Antena Stars.