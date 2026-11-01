Ziua când undele radio au ajuns prima dată în casele românilor

Cât de important a fost postul de radio în istoria românilor timp de aproape un secol? România a fost una din primele țări la nivel mondial care a avut un post de radio public. Au trecut câțiva ani de experimente și inovări tehnice până la momentul 1 noiembrie 1928.

Profesorul Dragomir Hurmuzescu a fost primul Președinte al Consiliului de Administrație al radioului românesc. Radio România a emis pentru prima dată în regim național la ora 17.00 a zilei de 1 noiembrie 1928. Eram cu un an înainte de Marea Criză. România era condusă de Regența Principelui Nicolae pentru că Regele Mihai era minor.

România în 1928 era deja pe un trend ușor ascendent. Moartea Regelui Ferdinand și lui Ionel Brătianu aduseseră zorii primelor fricțiuni interne. Apăruseră mișcările de extremă dreapta și extremă stânga. România avea din 1923 o Constituție, o reformă administrativă și monetară. Începuseră emisiuni dedicate copiilor, melomanilor dar și satelor. Practic radioul devenise o instituție de culturalizare a celor ce puteau deține un aparat de radio. Nu erau mulți, dar cel puțin categoria superioară și cea mijlocie le dețineau în casă.

La Radio România, data de 1 martie 1930 a fost foarte importantă. A început să fie difuzată „Universitatea Radio”. Nume grele ale științei, artei, culturii au conferențiat. Vocile lui Nicolae Iorga sau Gheorghe I. Brătianu, istorici de calibru au fost imortalizate pe banda de magnetofon. Alte voci au fost Alice Voinescu, Tudor Vianu.

Primul care a inaugurat emisiunea a fost savantul Dimitrie Gusti, părintele sociologiei românești. Emisiunea se difuza de luni până vineri, între orele 19.00 și 20.00. Practic, emisiunea cuprindea prezentări de circa 20-3o minute. Adică puteau fi două sau trei comunicări ale conferențiarilor. Luni, se difuzau informații științifice, marți erau emisiuni cu teme de limbă, folclor, miercuri se discuta politică externă. joi, era vremea muzicii și artei cântecului, iar vineri erau emisiuni religioase. Complementar, în afara emisiunii respective, sâmbătă era timpul istoriei, geografiei, turismului iar duminică erau teme de educație, cultură și sănătate pentru toți.

La 20 februarie 1938, a debutat la Radio România, Maria Tănase, „pasărea măiastră” a muzicii populare românești. Alături de înregistrările audio, din 30 septembrie 1932, Radio România a inaugurat „Arhiva Scrisă”. Un exemplar din fiecare comunicare se păstra în scris în arhiva instituției. „Universitatea Radio” a rămas în grila de emisiuni până la începutul anilor 2000.

Au fost cel puțin câteva momente cheie când Radio România a contat enorm. În 21 septembrie 1939, legionarii lui Miti Dumitrescu ocup clădirea radiolului și anunță asasinarea primului-ministru Armand Călinescu.

În seara de 23 august 1944, la ora 22.00, Regele Mihai este difuzat într-o înregistrare citind proclamația către țară în care arăta ieșirea din războiul antisovietic. În zilele următoare, s-au dat lupte grele pentru apărarea stației radio de la Bod, Brașov care nu a încetat să emită.La 22 decmebrie 1989, românii au ajuns la postul național radiofonic, exprimându-se liber în zilele fierbinți ale lui decembrie 1989.

Împătimiții de radio. așa cum este și autorul rândurilor de față își aduc aminte că în fiecare zi, la ora 12, ora prânzului, se difuza comunicatul intitulat „Cotele apelor Dunării” în limbile română, franceză și rusă. Veteranii care navigau cu șlepuri sau nave de tramsport marfă pe Dunăre precizau faptul că la ora 12.00, stațiile lor radio erau pe frecvența postului național pentru că emsiunea era de interes maxim. Pur și simplu, Radioul comunica mai bine decât căpităniile porturilor de pe linia mavigabilă a Dunării.