Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va fi monitorizată timp de un an de lMinisterul Educației și Cercetării, după mai multe probleme semnalate la nivelul conducerii și al Comisiei de Etică. Printre situațiile care au ajuns în autorităților se numără conflictul dintre un prorector și reprezentanții comisiei, precum și modul în care au fost analizate acuzațiile de plagiat formulate împotriva președintei acestui for, potrivit Edupedu.

Ordinul Ministerului a fost publicat în Monitorul Oficial și vizează atât activitatea structurilor de conducere, cât și respectarea regulamentelor interne, organizarea concursurilor pentru posturile didactice și activitatea Comisiei de Etică Universitară.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Educației, monitorizarea Universității din Alba Iulia urmărește patru direcții principale: respectarea atribuțiilor legale de către persoanele aflate în funcții de conducere, armonizarea regulamentelor interne cu legislația în vigoare, organizarea concursurilor pentru posturile didactice și de cercetare, precum și verificarea activității Comisiei de Etică Universitară.

Pe durata acestei perioade, instituția va trebui să pună la dispoziția comisiei de monitorizare toate documentele solicitate pentru verificări.

Monitorizarea este prima măsură prevăzută de Legea învățământului superior 199/2023 pentru universitățile care nu respectă prevederile legale sau normele de etică universitară. În funcție de gravitatea problemelor identificate, pot urma măsuri mai severe, precum dizolvarea unor structuri de conducere, eliberarea rectorului din funcție, evaluarea externă a calității sau chiar reorganizarea ori desființarea instituției.

Decizia Ministerului Educației a venit după ce Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU) a solicitat, încă din iulie 2026, monitorizarea activității Comisiei de Etică de la Universitatea „1 Decembrie 1918”.

Președintele CNEMU, Ciprian Preda, a explicat că situația a pornit de la un conflict între persoane implicate în conducerea instituției, care a ajuns inclusiv în instanță.

„o dispută între persoane angrenate în managementul universității, dispută care a ajuns și pe calea instanței și, evident, la CNEMU”, a declarat Ciprian Preda.

Potrivit acestuia, primul episod a vizat un prorector căruia i-a fost desfăcut contractul de muncă, la propunerea Comisiei de Etică, din cauza unor nereguli identificate în dosarul de concurs. Printre problemele invocate s-ar fi numărat lipsa atestatului de abilitare.

Prorectorul a contestat măsura în instanță și a obținut o hotărâre favorabilă, prin care s-a dispus revenirea la situația anterioară. Astfel, contractul său de muncă a redevenit activ, iar acesta și-a recăpătat funcția de conducere.

Ulterior, persoana respectivă a formulat mai multe reclamații, printre care și una referitoare la presupuse fapte de plagiat atribuite președintei Comisiei de Etică.

Sesizarea viza presupuse fapte de plagiat și autoplagiat în 13 articole științifice publicate în perioada 2005-2013 de o conferențiară universitară care ocupa și funcția de președintă a Comisiei de Etică.

În hotărârea adoptată pe 7 mai 2026, Comisia de Etică a universității a respins acuzațiile. Membrii acesteia au susținut că persoana care a formulat reclamația nu ar fi pus la dispoziție toate lucrările invocate și că analiza prezentată nu ar fi folosit o metodă care să confirme fără dubiu existența plagiatului.

„Analizând răspunsul formulat, în apărare, de către dna conf.univ.dr. [anonimizat] și probele aduse de aceasta cu privire la articolele semnalate și la întreaga activitate academică putem afirma faptul că acuzele de plagiat sau autoplagiat sunt nefondate”, se arată în hotărârea Comisiei de Etică.

În urma analizei, membrii comisiei au decis în unanimitate că aspectele sesizate nu se confirmă.

Hotărârea a fost contestată ulterior la nivel național, reclamantul solicitând anularea documentului și verificarea modului în care a fost desfășurată procedura de cercetare etică.

În luna iunie, sesizarea a ajuns la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar. Reclamantul a transmis documente și articolele despre care susținea că ar conține pasaje plagiate.

Acesta nu a solicitat CNEMU să stabilească direct dacă cele 13 lucrări conțin plagiat, ci să verifice legalitatea procedurii prin care Comisia de Etică a universității a analizat acuzațiile.

În urma verificărilor, CNEMU a identificat mai multe deficiențe în hotărârea adoptată la Alba Iulia. Printre acestea s-au numărat lipsa unei analize individualizate a lucrărilor, absența unor răspunsuri la argumentele reclamantului și neclarități privind măsurile luate pentru asigurarea imparțialității.

„Viciile identificate nu au caracter secundar. Premisa factuală eronată privind inexistența documentelor aduce atingere bazei materiale a soluției; lipsa analizei individualizate a lucrărilor afectează temeinicia; absența răspunsului la argumentele esențiale afectează motivarea; iar neclaritatea măsurilor de imparțialitate afectează încrederea legitimă în procedură. Considerate cumulativ, CNEMU apreciază că aceste deficiențe sunt susceptibile să determine anularea hotărârii”, se arată în motivarea Comisiei Naționale de Etică a Managementului Universitar.

Pe 16 iulie 2026, CNEMU a admis contestația cu șapte voturi pentru și a decis anularea hotărârii Comisiei de Etică a universității.

În motivarea deciziei, forul național a arătat că actul contestat „nu îndeplinește condițiile de legalitate și temeinicie impuse de regimul juridic aplicabil”, concluzie prin care a fost justificată anularea hotărârii.

Tot atunci, CNEMU a solicitat monitorizarea activității Comisiei de Etică a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru o perioadă de un an. Decizia nu reprezintă însă o constatare a existenței plagiatului în cele 13 articole, ci vizează modul în care a fost instrumentată sesizarea.

Articolul 174 din Legea învățământului superior 199/2023 stabilește măsurile care pot fi aplicate instituțiilor de învățământ superior atunci când nu respectă legislația sau normele de etică și deontologie universitară.

Monitorizarea, care poate dura între trei luni și un an, este prima treaptă a acestor măsuri. Comisia desemnată trebuie să includă cel puțin un reprezentant al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și unul al CNEMU.

În funcție de gravitatea faptelor constatate, Ministerul Educației poate dispune dizolvarea structurilor de conducere responsabile sau eliberarea rectorului din funcție, după consultarea senatului universitar.

O altă măsură posibilă este solicitarea unei evaluări externe a calității instituției. Cea mai severă variantă prevăzută de lege este propunerea către Guvern a unui proiect de reorganizare sau desființare a universității.