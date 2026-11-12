Guvernul a aprobat alocarea a 1.182.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, la Alba Iulia. Banii vor fi împărțiți între bugetul județului Alba și cel al municipiului Alba Iulia.

Hotărârea a fost adoptată în ședința de joi, 12 noiembrie. Potrivit deciziei Executivului, 532.000 de lei vor ajunge la bugetul local al județului Alba, în timp ce municipiul Alba Iulia va primi 650.000 de lei.

Sumele sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare organizării evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie.

„Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1.182.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României. Din această sumă, 532.000 de lei sunt destinaţi bugetului local al judeţului Alba, iar 650.000 de lei bugetului local al municipiului Alba Iulia”, se precizează în comunicatul oficial.

Un ceremonial militar, care va include tradiționala paradă de 1 Decembrie, este programat să aibă loc la Alba Iulia, marți, 1 decembrie 2026, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Organizarea evenimentului a fost discutată joi, 5 noiembrie, în timpul unei întâlniri la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, alături de reprezentanții armatei. În urma discuțiilor, a fost stabilită data desfășurării ceremoniei militare.

Ora la care va începe parada nu a fost anunțată deocamdată. Potrivit informațiilor obținute de alba24.ro, manifestarea ar urma să respecte formatul din anii precedenți.

Astfel, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 sunt așteptate să defileze efective militare și tehnică de luptă. Dacă condițiile meteorologice vor permite, programul ar putea include și un survol al aeronavelor militare.

Evenimentele dedicate Zilei Naționale vor debuta în acest an pe 27 noiembrie. Cele mai multe activități culturale, concerte și manifestări publice sunt programate în weekendul prelungit de la finalul lunii.