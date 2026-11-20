Guvernul României se întrunește vineri, 20 noiembrie, într-o nouă ședință, pe agenda Executivului fiind incluse mai multe proiecte de acte normative. Printre subiectele care vor fi discutate se numără organizarea activităților militare dedicate Zilei Naționale a României, modificări legislative privind plata creanțelor salariale, dar și eliberări și numiri de prefecți și subprefecți. Guvernul României va analiza și o serie de măsuri legate de eficientizarea administrației publice.

Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi vizează stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea activităților militare naționale dedicate Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.

Totodată, miniștrii vor discuta modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Acest fond are rolul de a proteja angajații în situațiile în care angajatorii nu își mai pot achita obligațiile salariale.

Pe agenda ședinței figurează și constituirea Comitetului interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea măsurilor de eficientizare a aparatului administrativ central și teritorial. Acesta va avea în vedere și activitatea societăților la care statul deține participația majoritară.

Guvernul va discuta, de asemenea, Planul anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2027.

Un alt punct de pe ordinea de zi privește eliberarea din funcție și numirea unor prefecți și subprefecți. Nu au fost prezentate în comunicatul Executivului numele persoanelor vizate de aceste schimbări.

Totodată, vor fi analizate revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Miniștrii vor analiza și modificarea hotărârii privind înființarea Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A., precum și actualizarea regulilor referitoare la comercializarea echipamentelor electrice de joasă tensiune.

Pe ordinea de zi se mai află modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

Un alt proiect vizează actualizarea acțiunilor sanitar-veterinare din programele de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale. Vor fi discutate și măsurile de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și tarifele aferente acestor activități.